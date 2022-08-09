三星李在鎔有望獲總統特赦 為接班會長鋪路

三星電子副會長李在鎔有望在未來幾天獲得總統特赦，承繼三星已故會長李健熙的事業，帶領公司應對眼前的龐大挑戰，包含全球晶片危機。

韓聯社報導，南韓法務部周二 (9 日) 起召開會議審查特赦事宜，並由法務部長編制名單，後續將待總統批准及內閣確認後生效。去年 8 月假釋出獄的李在鎔能否獲得特赦，將會是本次會議的一大焦點。

一般來說，歷任南韓總統會在每年 8 月 15 日的光復節宣布特赦，日經報導稱，南韓總統尹錫悅可能在光復節前做出決定。

在輿論支持下，李在鎔獲得特赦的可能性越來越高。根據南韓當地 4 家民調機構上月進行的全國性調查，有超過四分之三的受訪者贊成赦免李在鎔。

南韓執政黨議員朴成重 (Park Sung-joong) 上月曾在國會質詢中強調，全球正處於半導體戰爭中，南韓應赦免這場戰役的總指揮官，也就是三星副會長李在鎔。他並質問南韓總理韓惪洙 (Han Duck-soo) 是否計劃建議總統赦免李在鎔，後者稱會向總統提出。

一位產業人士表示，特赦能幫助李在鎔更加專注於領導公司，並為其就任三星集團會長鋪路。自前會長李健熙 2020 年逝世以來，三星會長職位便空缺到現在，雖然李在鎔去年得以假釋出獄，但消息人士說，過往犯罪紀錄仍對他的商業活動構成限制。

談到李在鎔擔任會長一事，消息人士稱：「李在鎔將在某個時間點這麼做，可能不會是現在，但總會發生。」

三星拒絕就潛在特赦消息發表評論。今年迄今，三星股價已下跌 20%。

三星是全球最大的記憶體晶片商，全球 DRAM 市場市占率高達四成以上，NAND 晶片市占也達三分之一，該公司正努力在客製化晶片代工領域拉近與台積電的距離。