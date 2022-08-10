軟銀大幅減持阿里巴巴 估獲得340億美元收入 持股降至14.6%

軟銀集團周三（10 日）表示，董事會已批準提前結算最多 2.42 億份阿里巴巴美國存託憑證（ADR）的遠期合約，預計交易總收入達 4.6 兆日元（約 340 億美元），結算完成後，軟銀集團持有的阿里巴巴集團股份占比將從 23.7% 降至約 14.6%。

軟銀集團公告顯示，上述股份結算將於 2022 年 8 月中旬開始，預計將於 2022 年 9 月底完成。此次結算涉及約 2.42 億股阿里巴巴 ADR，約占阿里巴巴已發行股份總數的 9%，且隨著持股比例下降，軟銀集團或失去阿里巴巴董事席位，並妨礙軟銀在其財報中合併來自阿里巴巴的營收。

對此，軟銀集團表示，提前進行股份結算將消除對軟銀未來現金流出的擔憂，降低與預付遠期合約相關的成本，並進一步加強其對嚴峻市場環境的防禦能力。

為籌集資金，此前軟銀與數家金融機構交易對手簽訂了上述遠期合約。據悉，此類合約通常有兩種計算方式，一種是通過現金結算換回在合約訂立時交付的股份，第二種是通過股份結算保留在訂立合約時獲得的現金，而本次結算軟銀選擇了後者。

過去每當軟銀通過出售阿里巴巴籌措現金時，該公司往往都會保留回購遠期合約釋放股票的選擇權，而此次的實物結算意味著軟銀將放棄未來回購股票的權利。

該集團預計，這些預付遠期合約以股份結算，將不會導致各金融機構交易對手向市場額外出售阿里巴巴股份，原因是上述遠期合約已被交易對手方在公開市場上提前避險。相關文件顯示，軟銀「預付遠期合約」的交易對手方包括高盛、瑞穗和瑞銀等投行。

截稿前，阿里巴巴 ADR(BABA-US) 盤前下跌 1.36%，每股暫報 89.95 美元。