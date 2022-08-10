國泰金前7月獲利517億元 年減近5成、仍創歷史次高

國泰金 (2882-TW) 自結 7 月稅後純益 26.3 億元，累計稅後純益 516.9 億元，較去年同期在前 7 月已經突破千億元、接近腰斬，但仍寫歷史次高紀錄，每股稅後純益為 3.61 元。

國泰金表示，單月獲利持續反映防疫保單影響，但是，國泰世華銀行單月獲利續創同期新高。今年以來，各子公司核心業務動能良好，國泰金控及子公司國泰人壽、國泰證券累計稅後純益仍創歷史次高，國泰世華銀行及國泰投信累計稅後純益續創歷史新高。

國泰人壽 7 月淨值回升逾 800 億元 國泰世華銀累計獲利年增 11%

國泰人壽 7 月稅後純益 19.3 億元，累計稅後純益達 422.2 億元，較去年同期減少，主因去年投資收益基期較高所致。今年以來投資操作平穩，避險成本顯著改善，保險本業營運穩健，整體財務表現維持良好。7 月初年度保費 (First Year Premium) 及初年度等價保費 (First Year Premium Equivalent) 分別為 83 億元及 28 億元，為業界第一。

面對波動的金融局勢，國泰人壽持續調整資產配置，積極布建國際債、提升穩定收益以優化獲利結構。7 月單月國內外股利收入持續挹注約 60 億元，另因台幣匯率趨貶，投資團隊機動調整避險策略，並已先行鎖定相對便宜之避險成本，累計至 7 月底仍為避險利得，皆為投資績效帶來正面助益。

截至 7 月底，國壽外匯價格變動準備金累積餘額已逾 350 億元，有利公司維持外匯避險策略彈性及控管避險成本。資本方面，隨資本市場趨穩，7 月國壽淨值回升逾 800 億元，RBC 接近 340% 仍遠高於法令要求。

國泰世華銀行 7 月稅後純益 25.1 億元，累計稅後純益 159.7 億元，較去年同期成長 11%。7 月持續反映央行升息影響，且今年以來放款穩定成長，外幣有價證券部位增加，累計淨利息收入較去年同期增加 19%；累計淨手收維持穩定。截至今年 7 月底逾放比率為 0.09%，備抵呆帳覆蓋率為 1789%，資產品質維持穩健。

防疫保單累計賠付 61.7 億元 國泰產險前 7 月稅後淨損 41.8 億元

國泰產險 7 月稅後淨損 18.8 億元、前 7 月稅後淨損 41.8 億元，單月及累計虧損仍受防疫保單影響。今年以來截至 7 月底防疫保單累計已賠付理賠金額為 61.7 億元，對於未報或已報未決案件仍依衛福部公告累計確診人數而預先估列賠款準備 38.4 億元。

國泰產險表示，隨著疫情發展趨緩，防疫保單賠款的影響也將逐漸緩和。若排除防疫保單影響，簽單保費仍維持「雙位數」成長，保險業務獲利穩定。

核心保險業務部分，國泰產險表示，7 月份簽單保費 24.6 億元，累計簽單保費達 166.4 億元，年成長 13%。佔比最大之車險業務穩定成長，累計簽單保費年成長 9%；商業險方面，持續引進良質法人業務，火險與工程險維持優異的成長表現，累計簽單保費年成長分別為 34%、38%。

國泰證台股定期定額年成長逾 7 成 國泰投信資產規模穩居第一

國泰證券 7 月稅後純益 1 億元，累計前 7 月稅後純益為 8.5 億元，較去年同期減少，主因受市場交易量萎縮影響；然而，國泰證券各項業務仍維持優異的經營效率，並持續正向發展，經紀業務方面，台股、複委託與定期定額皆有雙位數成長，台股經紀市佔率成長 12%，複委託與台股定期定額穩居市場龍頭，複委託市佔率年成長超過 2 成，台股定期定額累計前 7 月扣款金額突破 130 億，年增超過７成。

國泰投信 7 月稅後純益 1.4 億元，累計前 7 月稅後純益 9.7 億元，較去年同期成長 10%。今年以來，美國聯準會強力升息對抗通膨，全球股市走弱，投資人持續把握區間震盪時機，逢低進場布局國泰永續高股息 ETF 基金 (股票代號 00878)，截至 7 月底受益人數已突破 60 萬人，基金規模超過 873 億元，是目前國內最大規模 ESG 主題 ETF，國泰數位支付服務 ETF 基金 (00909-TW) 於 7/13 掛牌上市後，績效表現驚豔；國泰投信各項業務穩定成長，總管理資產規模新台幣 1.18 兆元，穩居市場第一。

