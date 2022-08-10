〈財報〉本田汽車Q1營益優於預期 上調全年財測

日本汽車製造商本田汽車（Honda）周三（10 日）美股盤前公布 2023 會計年度第一季財報，受惠日元走軟在一定程度上緩解生產縮減與原物料成本衝擊，營益報 2,222.16 億日元，雖年減近 9% 但仍優於市場預估，此外也上調全年財測，不過仍警告不能太過樂觀，因為晶片荒持續且經濟成長可能放緩。

本田汽車憂喜參半的展望也反映出日本汽車製造商目前普遍的看法，即儘管需求強勁並正從新冠疫情中復甦，但仍未完全擺脫阻礙營運的負面因素。

展望未來，本田汽車預估 2023 會計年度（截至明年 3/31）全年營收為 16.75 兆日元，較先前預估上調 5,000 億日元，年增 15.1%；營益為 8,300 億日元，較先前預估上調 200 億日元，年減 4.7%；歸屬母公司淨利為 7,100 億日元，與先前預期一致，年增 0.4%。此外，本田汽車還表示，將在 2023 會計年度結束前，回購最多 1,000 億日元股票。

本田汽車第一季（截至 6/30）營收報 3.83 兆日元，年增 6.9%，去年同期為 3.58 兆日元；基本及稀釋後歸屬母公司每股獲利為 87.23 日元，年減 41.6%，去年同期為 128.87 日元；歸屬母公司淨利報 1,492.19 億日元，去年同期為 2,225.12 億日元，年減 32.9%；營益率報 5.8%，去年同期為 6.8%，主因是原物料成本大幅上漲對第一季營益率造成負面影響。

該公司第一季營益年減 9% 至 2,222.16 億日元，但仍優於 Refinitiv 的 10 位分析師平均預估 2,002 億日元。第一季營益降幅小於預期，主要是受惠日元走軟緩衝生產縮減與原物料成本上升帶來的影響。

本田汽車與其他汽車製造商一樣受到晶片荒與中國新冠疫情在零組件供應方面的衝擊，儘管如此，執行副總裁 Kohei Takeuchi 表示，訂下銷售 420 萬輛汽車目標時已將不利因素列入考慮。

Takeuchi 也說，上海的封鎖已經解除，在 6、7 兩月的生產較去年同期有所增加，情況幾乎已經恢復正常。他認為雖然電腦與手機的晶片傳出過剩消息，但晶片荒可能還是會持續到本會計年度底。

至於美國市場方面，雖然需求強勁但經銷商庫存量低，本田汽車上季在美國的銷售減半。Takeuchi 表示，美國經銷上的庫存只有約 2 萬輛，因此處裡積累的訂單交車給客戶是首要任務，同時也留意通膨與利率上升對經濟的影響。

最後他補充說，新冠疫情讓美國市場銷量下滑不少，但以建立確保北美地區利潤的系統，如有必要正在研究進一步降低固定成本的方案。

截稿前，本田汽車 ADR(HMC-US) 美股盤前上漲 0.68%，每股暫報 25.16 美元。