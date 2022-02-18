Honda宣布組織改組 機車和生活創造部門將實施統合

日本本田 (Honda) 週五 (18 日) 宣布，機車和生活創造部門將於 2022 年 4 月實施統合，同時也公布新人事案。

本田的機車產品長久以來位居全球市占龍頭，但機車電動化的腳步卻比汽車產品慢上許多。透過和汽車以外的業務進行統合，盼能提高引擎研發效率，並加速電動化。

週五 (18 日) 下午，本田宣布實施組織改組，有三大重點：

實施硬體、軟體和服務的融合，為強化新價值的創造將設立新組織。 因應電動化和數位化時代，事業本部和地域本部的營運要推動進化。 為強化公司體質，現有領域的事業營運體制將實施統合。

本田的事業本部分成汽車、機車、生活創造 (Life Creation) 三大部門。2020 年度 (至 2021 年 3 月) 機車和生活創造部門的營收合計約 2.1 兆日圓，只有汽車部門的 1/4 水準。不過，本田在全球機車市場拿下 3 成市占，長久以來穩居市場龍頭。而生活創造部門的主要商品，則以農用機械、船舶等的引擎為主。

未來機車和生活創造部門統合之後，將改名為機車 / 動力產品 (Motorcycle and Power Products) 部門，和汽車部門成為本田兩大支柱。

另外，本田也在同 (18) 日公布新人事案，現任副社長倉石誠司將於 2022 年 4 月 1 日升任董事長，預計在 6 月舉行的股東大會正式通過。現任董事長神子柴壽昭將卸任，副社長空缺則由執行董事竹內弘平接任。