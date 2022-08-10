無懼半導體雜音 力旺Q3營收估續創高 

矽智財業者力旺 (3529-TW) 今 (10) 日召開法說會，董事長徐清祥指出，儘管半導體現階段雜音不斷，不過，力旺客戶需求持續強勁，預期授權金、權利金都會維持成長態勢，看好第三季營收再優於第二季，續創新高。

徐清祥表示，儘管半導體產業進入數季庫存調整階段，但力旺近兩年累計設計定案 (Tape out) 的數量達 1000 多個，其中超過 200 個新產品是來自 28 奈米及以下的製程，看好隨著新品進入量產階段，將帶動權利金成長。

尤其，力旺技術已發展至 4/5 奈米，客戶 6/7 奈米的產品也已量產，預期新的製程平台是公司未來成長的新動能。

徐清祥也指出，目前觀察到客戶正加速產品開發，不論是 HPC(高效能計算)、AIoT、自動駕駛與工業自動化等，都必須搭載安全解決方案，也反映在力旺 PUF 授權金收入，光上半年業績就較去年同期增長 10 倍以上。

總經理何明洲補充，力旺感受市場需求持續強勁，其中，授權金成長動能來自 NeoFuse 以及 PUF 安全解決方案，權利金也隨著各應用在 8 吋、12 吋的滲透率提高，加上 6/7 奈米的設計定案，都有助產品銷售單價 (ASP) 和權利金成長。

外界也關注 PUF 解決方案，徐清祥說明，PUF 已導入眾多應用，包括 AI、IoT、工業 IoT、FPGA、DPU、CPU、Setup Box、移動存儲 (UFS) 與汽車，預計今年下半年或明年初就會有案件進入量產，屆時將開始貢獻權利金。

至於與 Arm 的合作，徐清祥也看好，目前雙方進展順利，年底前會有更多合作，尤其隨著雙方關係越來越緊密，力旺未來不僅是 Arm 的 Reference Design(參考設計)，還會成為 Arm 提供給客戶的 Recommendation 解決方案。