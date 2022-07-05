創意、力旺Q2營收創單季高 上半年也寫新猷

ASIC 廠創意 (3443-TW)、IP 業者力旺 (3529-TW) 今 (5) 日均公布 6 月營收，分別達 18.79 億元、0.89 億元，受惠客戶需求續強，加上先進製程案件的銷售單價提升，兩家業者第二季、上半年營收雙雙改寫歷史新高。

創意 6 月營收 18.79 億元，月增 8.9%，年增 55.83%，第二季合併營收 53.81 億元，季增 19.21%，年增 63.01%，累計上半年營收 98.95 億元，年增 49.63%；受惠取得產能增加，創意 6 月營收改寫歷史次高，第二季、上半年也刷新紀錄。

創意 6 月 NRE(委託設計) 成長顯著，業績達 5.35 億元，月增 100%，ASIC 營收則略微下滑，約 13.21 億元，月減 3.37%，有助整體產品組合優化。

展望全年，創意受惠 AI、5G、Networking 需求續強，整體 NRE 案件持續往 7/5 奈米推進，加上近期取得晶圓產能增加、整體訂單滿足率提升，法人看好，創意今年營收年增約 30%，獲利挑戰 1.5 個股本。

IP 業者力旺 (3529-TW) 今日也同步公告 6 月營收 0.89 億元，月減 61.92%，年增 55.36%，第二季合併營收 7.96 億元，季增 9.49%，年增 47.13%，累計上半年營收 15.23 億元，年增 33.85%。

力旺近來受惠公司在先進製程市占率提升，如 NeoFuse 等，加上 PUF 安全相關 IP 新品需求強勁，預期授權金將持續成長，權利金也隨著 8 吋、12 吋晶圓出貨量與銷售單價 (ASP) 同步增長。