〈力旺法說〉Q2兩大動能延續 估在手機市占率持續提升

矽智財大廠力旺 (3529-TW) 今 (11) 日召開法說會，展望第二季，總經理何明洲表示，第二季包括權利金、授權金兩大業務將持續成長，且儘管手機終端需求疲軟，但公司 IP 在手機的 WiFi、ISP 及今年新導入的 RF，市占率將持續提升，整體業績也將維持增長。

細分兩大業務，何明洲指出，受惠先進製程技術的 NeoFuse 與 PUF 安全相關的 IP 需求相當強勁，授權金將持續成長，權利金也可望隨著 8 吋、12 吋晶圓出貨量與銷售單價 (ASP) 同步增加而成長。

其中， 8 吋主要應用在 PMIC、MCU、指紋辨識、感測器、5G 相關、車用和 IoT 等，在相關應用不斷擴展下，量產動能也提升，12 吋應用則受惠 OLED、ISP、DTV、WiFi 6/6E、網通、DRAM 等其他應用市占率提升，同步帶動權利金成長。

何明洲也看好，12/16 奈米及 7 奈米 FinFET 的權利金，已在首季陸續貢獻營收，預期將成為 28 奈米後的新成長動能。

至於近期手機市況疲軟，何明洲認為，力旺大部份權利金是來自手機應用，但公司在手機應用的市占率不斷提升，除了既有 OLED 驅動 IC 已打入全球最大手機品牌廠，去年也新增 Wi-Fi、ISP 兩大應用，今年更切入射頻 (RF) 領域。

力旺整體產品結構也從過往的 8 吋往 12 吋移動，以驅動 IC 為例，公司過往在每顆驅動 IC 可收取的權利金為 1 美分，但隨著規格升級至 TDDI，公司可收取 2 美分，到了近期的 OLED 驅動 IC，可收取 5 美分，象徵權利金倍數成長。

ISP 也同理，由於現今每支手機平均搭載 1-3 顆 ISP，其採用 28 奈米製程，收取的權利金每顆同樣為 5 美分，最新導入的 RF 晶片也因顆數更多，挹注業績成長幅度更大，因此認為儘管終端需求不好，力旺仍可維持成長態勢。