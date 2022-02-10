〈力旺法說〉安全相關IP需求熱絡 今年營收續創新高

矽智財大廠力旺 (3529-TW) 今 (10) 日召開法說會，董事長徐清祥指出，今年授權金、權利金業績將持續成長，特別看好安全相關 IP 成長動能，並預計先進製程 16/12/7 奈米的權利金將自第四季起挹注營運，有助全年營收續創新高。

徐清祥表示，力旺歷經過去數年耕耘，去年營收、獲利均創下歷史新高，尤其晶片設計定案 (Tape-out) 數量大幅成長，去年一共完成 614 項設計，等同每天就有 2 個產品採用力旺的 IP。

展望全年，徐清祥看好，營運成長動能將一路延續至今年，除了市場持續將 eFuse 替換成 NeoFuse 的趨勢外，從雲端到消費終端的各類應用對更高安全性的需求也不斷增加，因此預期安全相關 IP 成長將相當顯著。

總經理何明洲預期，今年不論授權金、權利金都將維持成長態勢，有助營收續創新高，授權金方面，力旺已感受市場對公司 IP 需求提升，特別是安全相關的 NeoFuse、PUF，目前 NeoFuse 已導入 7/6 奈米的汽車應用中。

權利金方面，何明洲看好，受惠晶圓出貨量、銷售單價雙雙增加，業績估再創新高，細分 8、12 吋，8 吋由於 5G、汽車、物聯網、指紋辨識、感測相關應用持續強勁，且各應用的矽含量增加，力旺將跟隨整體市場成長。

12 吋也隨著 TDDI、OLED 驅動 IC、ISP、DTV、STB、WiFi 6/6E、藍牙、乙太網、交換器、TWS 和 DRAM 等應用量產動能提升，權利金也將強勁成長，並預估 12、16 還有 7 奈米 FinFET 的權利金將自第四季開始貢獻，可望成為 28 奈米後的新成長動能。