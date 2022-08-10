由田7月營收3億元 創同期新高

AOI 檢測設備商由田 (3455-TW) 上半年繳出亮麗成績，稅後純益 2.69 億元，較去年同期倍增，每股純益 4.5 元，今 (10) 日公布 7 月營收達 3.08 億元，改寫同月新高，月增 5.43%，年增 27.98%，累計前 7 月營收 15.18 億元，年增 19.68%。

由田第二季營收 4.75 億元，毛利率爲 57.9%，季增 7.42 個百分點，年增 6.71 個百分點，稅後純益爲 1.92 億元，季增 3.7 倍，年增 1.48 倍，每股純益 3.21 元。

由田上半年營收爲 12.1 億元，毛利率 55.24%，年增 7.68 個百分點，稅後純益 2.69 億元，較去年同期成長 1.11 倍，每股純益達 4.5 元

由田主管指出，受惠載板、半導體封裝需求持續暢旺，以及部分面板廠升級需求挹注，有效帶動毛利率與 7 月營收持續上升。

由田主管指出，ABF 載板在未來幾年仍是 5G、HPC、AI 應用關鍵要素，在晶片不斷微縮的趨勢下，載板線路更精細、層數也提高，高階載板的生產良率較低，由田作為 AOI 領先設備業者，能有效為品質把關，提升客戶生產效率。

由田目前載板訂單能見度也一路看到明年，對載板檢測市場仍保持相當信心。

由田近年積極跨入半導體領域，在兩岸封測大廠已有銷售實績，現階段龍頭封測廠擴產計畫不變，公司半導體營收表現有望再締新猷。

法人預估由田全年營收將有 20% 以上的成長，全年毛利率預計守穩 50% 以上水準，每股純益可望再創新高。