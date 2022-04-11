力旺今年起進入高速成長期 旗下熵碼挑戰損益兩平

矽智財大廠力旺 (3529-TW) 今 (11) 日召開法說會，公司看好，隨著晶圓代工大廠不斷往先進製程邁進，未來在每片晶圓上可收取的權利金將大幅增加，營運進入高速成長階段，且旗下熵碼科技 (PUFsecurity) 因從事信任根 IP，受惠資安趨勢成形，預計今年將損益兩平。

力旺表示，公司與台積電 (2330-TW)(TSM-US) 長期合作，有 50% 的權利金收入來自台積電，公司現今主要製程著重在 28 奈米，未來將繼續往 16/12 奈米甚至是 7/5/4 奈米邁進，看好在台積電的滲透率不斷攀升。

力旺也看好，由於權利金計算方式是依據每片晶圓售價的百分比計算，因此隨著每片晶圓價格提升，成長就越快速，預期今年每片晶圓收取的費用再較去年提升，強調公司將站在巨人的肩上成長。

另外，力旺近年積極拓展第三技術 PUF，也成立子公司熵碼科技，看好未來在萬物連網的時代中，資訊安全已成為現今晶片設計架構的重中之重，藉此保護雲端到邊緣系統的安全性。

力旺舉例，未來所有應用都需要採用 Security 的解決方案，如安謀 (Arm) 推出最新的 v9 架構，最重要特點即是機密運算，裡頭的信任根元件就是由力旺與熵碼科技共同提供，看好從今年開始，將啟動黃金成長十年。