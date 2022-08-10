台積電Q2配息率僅30% 低配息成為這一件事的高代價

台股權王台積電 (2330-TW) 在昨 (9) 日召開董事會，核准發放第二季現金股利 2.75 元，並訂在今年底 12/21 除息，包含此次已經是連續第 6 個季度配發股利 2.75 元，眾多散戶投資者期待的季配息 3 元再度落空。

摩爾投顧張貽程分析師指出，今年第二季台積電成績單飛越財測高標，第二季 EPS 大賺 9.14 元超乎市場預期，然而，大賺 9.14 元僅配 2.75 元之下，季配息率低到只有 30.08%，再來按照最新法說財測數字，第三季旺季將優於第二季，若下一季的配息再不從 2.75 元往上提高，那下次配息率恐跌破 30%，台積電恐被貼上低配息、低殖利率的標籤。

張貽程分析師表示，台積電首次季配息 2.75 元，是 2021 年的第一季，當時該季 EPS 賺進 5.39 元，換算配發率 51% 仍保有五成大關，不過在每季股利固定不變，但每季 EPS 往上突破創新高之時，配息率就直直的往下掉。

台積電在 6 月的股東會上，股東曾發問公司何時會把股利拉高至 3 元，當時劉德音董事長表示公司在高速成長期，需要資金投入再投資，一旦成長慢下來，配息才會提高。其實也是間接表示，低配息就是 3 年 1000 億美元資本支出的代價，拚先進製程、拚高成長的背後，都是大量現金的支撐。

另外，張貽程分析師指出，台積每季配息 2.75 元等同一年配息 11 元，按照此預期除以 500 元股價的話，殖利率只有 2.2%，遠低於美國 10 年期公債殖利率 2.7% 至 2.8% 之間，這還是從美債從 6 月 3.5% 往下降的結果。這會讓追求殖利率的長線資金，仍難以對目前的台積電狀況買單，造成許多法人低點砍不下去、但要再大幅加碼也難的兩難困境，所以台積電必須給予更多、更強的理由讓法人進場追價才行，才有機會重返榮耀。

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【張貽程分析師－外資超錢線】

法人經歷：前外資花旗操盤室交易員、前外資巴克萊香港交易員

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