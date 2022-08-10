國泰世華綠色定存 開辦首月規模上看30億元

國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華銀行今 (2022) 年 7 月上旬推出綠色定存，開辦尚未滿月，即吸引長榮 (2603-TW)、漢翔 (2634-TW)、能率 (5392-TW)、信邦 (3023-TW)、威剛 (3260-TW)、亞崴 (1530-TW)、多聯科技等超過 10 家知名企業參與，承作規模已近新台幣 30 億元。

國泰世華銀行表示，承作「綠色定期存款專案」的企業客戶可將此存款訊息揭示於企業永續報告書或公司年報，顯現企業對環境、社會、財務、公司治理永續營運的支持。

國泰世華進一步表示，此專案所募集的資金，將專用於符合聯徵中心定義的綠色授信業務，以及國泰世華具綠色授信原則的相關授信項目，例如：再生能源、節能、污染防治、永續水源及廢水處理等。

國泰世華積極發展綠色金融，近期更主辦多件再生能源融資聯貸案件，如沃旭能源風場融資案、全台最大室內型漁電共生案場 - 向陽多元光電漁電共生案場融資案，以及美系投資人與本國開發商合作開發的儲能融資案等。



除融資案外，國泰世華於支持再生能源的實際作為上，也包含擔任海龍離岸風電以及知名外資開發商於離岸風場第三階競標遴選的財務顧問角色等。

不僅如此，國泰世華銀早於 2015 年率先成為台灣首家「赤道原則」會員銀行，2018 年底宣示自願遵循聯合國「責任銀行原則（PRB）」。因應國泰金控訂定 2050 淨零碳排目標，除在自身營運方面目標達成 100% 使用再生能源，在金融資產方面更落實減碳目標，開辦綠色存款，推行永續金融，並支持再生能源融資，迎接 ESG 浪潮。