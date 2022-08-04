英特爾訂單遞延放緩3奈米擴產 台積電：按計劃進行

研調機構 TrendForce 調查指出，英特爾 (INTC-US)Meteor Lake 晶片組投片時程延後，原訂明年投片的 3 奈米產能幾乎全數取消，衝擊台積電 3 奈米擴產計畫，擴產進度將因此放緩，明年資本支出也可能較今年減少。對此台積電回應，公司不評論與個別客戶業務，產能擴充項目按照計劃進行。

TrendForce 表示，英特爾計畫將 Meteor Lake 當中 tGPU 晶片組外包至台積電製造，但該產品最初規劃今年下半年量產，後因產品設計與製程驗證問題，遞延至明年上半年，近期量產時程又因故再度遞延至明年底，投片量僅剩少量工程驗證。

TrendForce 表示，此舉已大幅衝擊台積電擴產計畫，3 奈米製程首波客戶僅剩蘋果，產品包含 M 系列晶片及 A17 Bionic。台積電因此決議放緩擴產進度，正式通知設備供應商調整明年設備訂單外，明年資本支出規模可能低於今年。

儘管英特爾大幅調整 2023 年委外代工計畫，導致台積電擴產計畫隨之暫緩，但其他先進製程客戶，超微 (AMD-US)、聯發科 (2454-TW) 及高通 (QCOM-US) 等皆已陸續規畫於 2024 年量產 3 奈米產品，蘋果 2024 年 iPhone 新機預計也將全面導入 3 奈米製程。

TrendForce 認為，資本支出調降對台積電來說，能減輕龐大的成本攤提壓力，降低 3 奈米量產初期對毛利稀釋的程度。

