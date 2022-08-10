〈台股盤後〉權值雙王壓盤 跌111點萬五大關得而復失

由於美光下修財測、輝達財報低預期，費半昨日大跌近 5%，台股今 (10) 日開盤即跳空開低，台積電、聯發科兩大權值股走勢疲軟，儘管在金融族群逆勢撐盤下，終場跌幅稍見收斂，仍下挫 111.26 點或 0.74%，收在 14939.02 點，萬五大關得而復失，成交量降至 1852 億元。

權值股今日走勢分歧，台積電下跌約 2%，面臨 500 元保衛戰，聯發科更重挫近 4%，一舉摜破月線，聯電、日月光投控也有 1% 的跌幅，台達電、金控族群等則受惠買盤積極卡位，逆勢撐盤。

盤面焦點方面，包括貨櫃三雄、先前強勢電子股，幾乎全面進行修正，貨櫃三雄尾盤跌幅擴大至 2%，至於欣興、元太、波若威、智原、南電等，跌幅也都有 1-3%，奇鋐更因法說會後賣壓出籠，下殺超過半根跌停板，跌破短期均線。

觀察資金流向，電子類股成交比重回升至 6 成，約 61%，航運降至 10%，金融保險則達 5%，以漲跌幅來看，電子、航運表現最弱勢，類股平均跌幅達 1% 以上。

展望後市，法人認為，由於中國恐持續對台祭出不利經濟政策，加上美國 7 月 CPI 數據即將公布，在各種不確定性因素下，市場觀望氣氛濃，預料大盤短期量能不易放大，維持震盪格局。