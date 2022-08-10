〈台股盤中〉大盤輪動快且偏向弱勢 跌逾百點失守14900點

台北股市今 (10) 日在權值股台積電 (2330-TW) 量縮下跌的走勢之下，大盤在盤中下跌超過 100 點，失守 14900 點，資金在中小型股穿梭，包括車用、光學、元宇宙、PCB 等族群，均為短多進攻的類股。

證券分析師黃漢成說，近期台股大盤偏向弱勢格局，資金在各類股快速輪動中，預估今天大盤走勢以狹幅震盪爲主，介入仍宜審慎。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股大盤目前並沒有追價買盤進場，而且集中市場加權股價指數在 1 萬 5000 點的壓力極大，是造成今天大盤價跌量縮的主因，此外，美國在今天晚間將公布 CPI 數據，雖然目前台股有國安基金謢盤，但是在不確定因素之下，不利於台股的走勢。

台北股市大盤失守 1 萬 5000 點，今天早盤開在 14940.76 點，最高在 14978.65 點，最低在 14890.55 點，預估集中市場全場成交值只有 1789 億元。

權值股台積電、聯發科 (2454-TW) 今天早盤走跌，蘋果概念股的鴻海 (2317-TW)、玉晶光 (3406-TW)、華通 (2313-TW)、臻鼎 (4958-TW) 則隨著蘋果 iPhone 年度旗艦新機即將發表而走高。

其中，今天股價漲幅最高達 3% 的臻鼎，上半年每股純益達 4.77 元，董事長沈慶芳則明確指出，臻鼎 2022 年的營收及獲利將較 2021 年雙位數成長。

在航運類股方面，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW) 今天早盤股價在平盤附近盤整。