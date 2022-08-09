限空令再等等 金管會先靠兩招穩台股

金管會上周宣布，必要時將採取限空令，近日台股深陷台海危機影響，成交值連兩日急凍至不到 1900 億元，外界關切何時祭出限空令，金管會今 (9) 日表示，因應國際市場重大議題對台股的影響，金管會主要是先採行資訊充分公開、與鼓勵實施庫藏股，會再密切關注後市，必要時將採取相關穩定措施。

證期局副局長高晶萍表示，因市場資金的投資考量多元，針對目前台海情勢議題，不論是經濟或非經濟因素造成股市震盪，金管會均將審酌國內外政經情勢及證券市場交易狀況，評估各項因素及整體經濟環境，適時推出相關因應措施。

高晶萍指出，因應國際市場重大議題對台股的影響，金管會主要是先採行資訊充分公開，以利外界掌握市場動態及上市櫃公司狀況，相關措施包括鼓勵上市櫃公司及時發布重大訊息對外說明、辦理主題式業績發表會、法人說明會等；另外，也請上市櫃公司請上市櫃公司適時評估實施庫藏股時機；最後才是評估市場交易狀況，推出限制放空的措施。

高晶萍強調，但目前台股指數表現仍介於國際主要股市之間，我國上市櫃公司今年 6 月份單月營收較去年同期增加 15.21%，1-6 月營收合計約 20.61 兆元，較去年同期成長 11.04%；且截至 7 月底本益比約 10.92 倍，現金殖利率達 4.71%、加計股票股利為 4.89%，在在都顯示基本面尚稱穩健。

也就是說限空令還要再等一等，高晶萍表示，中國大陸在台海周邊實施軍演，短期內雖然會影響投資人信心，惟中長期仍將回歸基本面；金管會將持續注意總體經濟及台股表現，並密切關注外資資金匯出入動向對台股影響，必要時將採取相關穩定措施。