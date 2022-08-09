台股萬五失而復得 投信連33買 三大法人土洋對作賣超12.14億元

台股今 (9) 日早盤震盪下挫，失守萬五，不過，多頭下半場隨即展開反攻，航運、金融雙主帥奮起領軍，電子權值股跌勢也收斂，加權指數午盤前翻紅，終場上漲 29 點，收在 15050 點，守住 5、10 日線，成交值仍低迷，僅 1843 億元。三大法人呈現土洋對作，合計賣超 12.14 億元。

觀察三大法人資金變動情形，外資今天賣超 39.16 億元，為連二賣；投信力挺台股，加碼買超 12.15 億元，為連續 33 日買超，再創史上第二長連買紀錄；自營商買超 14.81 億元，三大法人合計賣超 12.14 億元。

權王台積電今天持續震盪走跌，一度下探 504 元，終場跌勢縮小，以 510 元作收；聯發科摜破 700 元大關，收 694 元，跌幅 2.1%。其他電子權值股逐漸回穩，包括鴻海、友達、聯詠、大立光、研華等，均獲買盤青睞。

上市航運類股指數強勢翻紅，並漲逾 1%，長榮第二季獲利亮眼，激勵股價上漲約 4%，以 105 元作收，萬海第二季業績不如預期，今天股價下跌 2.3%，同步收 105 元。貨攬業者中菲行第二季獲利創新高，股價上演慶祝行情，一路奔向漲停板，達 82 元，另 2 家貨攬業者捷迅與台驊也上漲超過 1%。

金融股今天仍為多頭指標之一，其中，兆豐金股價勁揚 2.5%，第一金、華南金、玉山金、彰銀等也有 1% 以上的漲幅，但金控雙雄連袂收黑。

宏碁旗下雲端與資訊服務供應商宏碁資訊今天掛牌上櫃，參考價新台幣 110 元，早盤最高衝上 144 元，大漲 3 成，蜜月行情甜蜜，終場收漲約 23%。同為宏碁集團旗下的安碁資訊，今天再度噴出漲停，達 127 元，創近 7 個月新高。