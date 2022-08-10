〈財報〉Coinbase Q2虧損逾10億美元 下修全年財測 盤後挫逾5%

美國最大加密貨幣交易所 Coinbase (COIN-US) 周二 (9 日) 公布第二季虧損超過 10 億美元，且營收遜於分析師估值，下調全年展望，令 盤後股價延續交易時間跌勢。
近時確認，Coinbase 周二重挫 10.55%，收每股 87.68 美元，盤後續跌 5.28%，報每股 83.05 美元。
全年預測
- 每月交易用戶 (MTU)：700 萬至 900 萬人
- 每位用戶平均交易營收 (ATRPU)：20 多美元偏低區段
該公司更新全年展望，MTU 自第一季預估的 500 萬至 1500 萬人縮減為 700 萬至 900 萬人，且每位用戶平均交易營收也僅在 20 多美元偏低區段，而非 2021 年之前的水準。
第二季財報關鍵 vs 分析師估值
- EPS：每股虧損 4.98 美元 vs. 每股虧損 2.65 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)
- 營收：年減 64% 至 8.083 億美元 vs. 8.322 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)
- 零售交易營收：年減 66% 至 6.162 億美元 vs 6.671 億美元 (StreetAccount 調查的分析師共識)
- 淨損：11 億美元 (去年同期為淨利 15.9 億美元)
- 每月交易用戶 (MTU)：900 萬人 vs 870 萬人 (StreetAccount 調查的預期共識)
- 平台資產：960 億美元 (上一季為 2560 億美元)
上季產生淨損，可能來自認列一筆與加密貨幣相關的非現金減值費用 3.77 億美元。Coinbase 自有的加密貨幣資產在 6 月底價值 4.28 億美元，遠低於 3 月底時的約莫 10 億美元。
該公司表示，雖然 MTU 較第一季的 920 萬人下降，但高於分析師預期。宏觀經濟和加密貨幣信貸導致第二季交易量下降。
從營運角度來看，第二季對 Coinbase 充滿挑戰。遭「加密貨幣寒冬」拖累，Coinbase 股價在第二季暴跌 75%，同期比特幣的價格下跌約 59%，是該公司平台資產自上季大降的主因。
Coinbase 在其致股東的信函中寫道：「第二季確實看到淨流出，但這是因機構客戶為降低風險，出售加密貨幣換回法定貨幣，而不是將加密貨幣撤至另一個平台。因此，我們在整體加密貨幣市場的占有率自第一季的 11.2% 下降至 9.9%。」
Coinbase 表示，在可預見的未來終將凍結招聘並裁員 18% 人力。第二季比特幣在交易營收中占比 31%，為去年第一季以來最高占比例，以太幣交易的營收占比則為 22%。