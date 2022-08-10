〈財報〉Coinbase Q2虧損逾10億美元 下修全年財測 盤後挫逾5%

美國最大加密貨幣交易所 Coinbase (COIN-US) 周二 (9 日) 公布第二季虧損超過 10 億美元，且營收遜於分析師估值，下調全年展望，令 盤後股價延續交易時間跌勢。

近時確認，Coinbase 周二重挫 10.55%，收每股 87.68 美元，盤後續跌 5.28%，報每股 83.05 美元。

全年預測

每月交易用戶 (MTU)：700 萬至 900 萬人

每位用戶平均交易營收 (ATRPU)：20 多美元偏低區段

該公司更新全年展望，MTU 自第一季預估的 500 萬至 1500 萬人縮減為 700 萬至 900 萬人，且每位用戶平均交易營收也僅在 20 多美元偏低區段，而非 2021 年之前的水準。

第二季財報關鍵 vs 分析師估值

EPS：每股虧損 4.98 美元 vs. 每股虧損 2.65 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：年減 64% 至 8.083 億美元 vs. 8.322 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

零售交易營收：年減 66% 至 6.162 億美元 vs 6.671 億美元 (StreetAccount 調查的分析師共識)

淨損：11 億美元 (去年同期為淨利 15.9 億美元)

每月交易用戶 (MTU)：900 萬人 vs 870 萬人 (StreetAccount 調查的預期共識)

平台資產：960 億美元 (上一季為 2560 億美元)

上季產生淨損，可能來自認列一筆與加密貨幣相關的非現金減值費用 3.77 億美元。Coinbase 自有的加密貨幣資產在 6 月底價值 4.28 億美元，遠低於 3 月底時的約莫 10 億美元。

該公司表示，雖然 MTU 較第一季的 920 萬人下降，但高於分析師預期。宏觀經濟和加密貨幣信貸導致第二季交易量下降。

從營運角度來看，第二季對 Coinbase 充滿挑戰。遭「加密貨幣寒冬」拖累，Coinbase 股價在第二季暴跌 75%，同期比特幣的價格下跌約 59%，是該公司平台資產自上季大降的主因。

Coinbase 在其致股東的信函中寫道：「第二季確實看到淨流出，但這是因機構客戶為降低風險，出售加密貨幣換回法定貨幣，而不是將加密貨幣撤至另一個平台。因此，我們在整體加密貨幣市場的占有率自第一季的 11.2% 下降至 9.9%。」

Coinbase 表示，在可預見的未來終將凍結招聘並裁員 18% 人力。第二季比特幣在交易營收中占比 31%，為去年第一季以來最高占比例，以太幣交易的營收占比則為 22%。