Coinbase股價大跌75% 高盛下調評級至「賣出」

隨著美國最大加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 股價今年來大跌 75%，高盛分析師將該公司股票評級下調至「賣出」。

Coinbase 股價週一 (27 日) 收跌 11% 至 55.96 美元，使該股今年來跌幅擴大至近 78%。高盛分析師 William Nance 指出，該股下跌主因是加密貨幣價格持續下跌，以及整體產業活動廣泛降溫。

Nance 表示，隨著零售交易活動枯竭，Coinbase 將需要大幅削減成本基礎，以降低由此產生的現金消耗。在此情況下，分析師下調他們對 Coinbase 的股票評級至「賣出」。

去年，隨著比特幣創下歷史新高，Coinbase 的市價飆升至 750 億美元以上，但是，隨著更加密貨幣市場經歷了歷史上最嚴重的拋售，該公司如今市值剩下約為 124 億美元。

根據彭博社彙編的數據，Coinbase 目前有 20 個「買入」評級、6 個「持有」評級和 5 個「賣出」評級。分析師的平均目標價約為 117 美元，為有記錄以來的新低。

Needham 高級研究分析師 John Todaro 將 Coinbase 今年營收預期自 45.4 億美元下調至 34.9 億美元，並預期因散戶投資者情緒低迷，Coinbase 第二季交易量季減 39%、第三季交易量再降 7%，但第四季可望反彈。

瑞穗高級金融科技和支付分析師 Dan Dolev 也調降 Coinbase 今年的營收欲期，自先前約 48 億美元調降至 36 億美元。他將該公司今年 Ebitda 自先前估計的 1.49 億美元下調至 1.21 億美元。「如果成交量繼續低迷，肯定會出現更多潛在的痛苦」