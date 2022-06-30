宣布裁員後 Coinbase拓展歐洲市場

加密貨幣交易所 Coinbase (COIN-US) 宣布裁員後，正重新專注於拓展歐洲市場，以推動新用戶和營收的增長。

Coinbase 業務發展及國際副總裁 Nana Murugesan 表示，在所有市場中，公司的目標都是推出零售和機構商品。歐洲市場方面，該公司已經在英國、愛爾蘭和德國註冊，並且近期已經在瑞士招聘了第一位員工。Murugesan 也透露，該公司對收購持開放態度，以加速海外業務擴張。

Coinbase 早在 2015 年時就曾加速開拓海外市場，並且計劃在奧地利、比利時等 13 個歐洲國家市場推出比特幣交易服務。

Coinbase 在日前宣布計劃裁員 18%。美銀研究分析師 Jason Kupferberg 表示，在加密貨幣環境艱困之際，裁員行動凸顯 Coinbase 管理層仍保持靈活，且如果有必要，Coinbase 可以使用其他成本槓桿，如行銷。「在加密貨幣交易所過度擁擠的競爭環境中，我們繼續將 Coinbase 視為長期贏家。」

然而，其他分析師下調對 Coinbase 的估計。Needham 高級研究分析師 John Todaro 將 Coinbase 今年營收預期自 45.4 億美元下調至 34.9 億美元，並預期因散戶投資者情緒低迷，Coinbase 第二季交易量季減 39%、第三季交易量再降 7%，但第四季可望反彈。

去年，隨著比特幣創下歷史新高，Coinbase 的市價飆升至 750 億美元以上，但是，隨著更加密貨幣市場經歷了歷史上最嚴重的拋售，該公司如今市值剩下約為 124 億美元。