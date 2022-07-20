專家：加密貨幣熊市可能再持續8個月

據報導，加密資產管理公司 Grayscale 在一份報告中表示，加密貨幣投資者可能還需等待 8 個月才能迎來下一個牛市。

報告指出，與傳統市場一樣，加密貨幣市場也存在週期性，該產業如今正在經歷分析師們所說的「最糟糕的熊市」。

根據 Grayscale 的數據，加密貨幣市場的平均週期持續大約四年 (約 1,275 天)。Grayscale 指出，加密貨幣的熊市始於 2022 年 6 月 13 日，因為那日比特幣實現價格低於市場價格。

Grayscale 指出，這意味從 2020 年開始的熊市週期將再持續約 8 個月 (250 天) 後有望終結，也將為投資者提供了一個絕佳的入場時機。

加密貨幣投資銀行 Galaxy Digital 創辦人 Mike Novogratz 先前表示，他相信市場去槓桿程度已達到 90%，但在市場氣氛變化前，走勢仍將持續震盪。

Novogratz 認為，在美聯準會 (Fed) 停止貨幣緊縮，或加密貨幣市場信心恢復前，未來一段時間內價格可能呈現橫盤整理。

根據 Arcane Research 數據，加密恐懼與貪婪指數 (The crypto Fear and Greed Index) 還是在「極度恐懼」範圍，但已經慢慢向「恐懼」區域靠近，來到兩者邊界附近。報告中寫道：「加密市場的情緒已經低迷了幾個月，但近期我們看到了輕微的改善。」