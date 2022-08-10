「妖股」現形 尚乘數科、智富融資、中陽金融全面暴跌

多檔赴美上市的香港金融業者近日的瘋狂漲勢在周二 (9 日) 熄火，尚乘數科、智富融資、中陽金融股價紛紛暴跌，令人想起去年迷因股熱潮的景象。

這些名不見經傳的公司，在美國掛牌短短幾天股價暴衝，例如尚乘數科 (HKD-US)7 月中旬以每股 7.80 美元上市，上周最高曾漲到 2555.30 美元，最高峰的市值只比 META(META-US) 略低。

尚乘數科漲勢近日失去動能，周二收盤重挫 47.7%，報每股 212 美元。

香港線上券商中陽金融 (TOP-US) 情況類似，股價翻倍上漲才一天，周二就翻黑下跌，終場跌 14% 至每股 17.70 美元。

另一個鮮明的例子是提供融資諮詢和承銷服務的智富融資 (MEGL-US)，該公司以每股 4 美元首次公開發行 (IPO)，交易第二天股價已從發行價狂飆 6000%，但周二跟進下跌，暴跌 89.47% 至每股 12.32 美元。

這些個股的暴起暴落雖然神似迷因股，但交易量和 GameStop(GME-US)、AMC(AMC-US) 等美國上市公司相比，只有九牛一毛。

Cherry Lane 投資公司合夥人 Rick Meckler 說：「我並未看到任何基本面的發展，無法解釋為何大漲。或許 (這些股票的) 名字改變了，吸引有意賭一把的投資人注意，但投資人最終將以淚水畫下句點。」

尚乘數科已表示正在關注股價波動。該股的承銷商周一執行選擇權，以發行價額外買進 240 萬股，把握這波漲勢。

紐澤西的 Themis 交易公司共同交易主管 Joe Saluzzi 說：「情況詭異，我很驚訝交易所或主管機關沒有介入，這看起來不像是有效的市場。」