〈臻鼎營運展望〉沈慶芳：2030年拿下全球10%PCB市占爲目標

全球最大 PCB 廠臻鼎 - KY(4958-TW) 持續投資擴充 IC 載板產能，除未來 4 年總投資金額 600 億元外，也看好包括 HDI 及軟板應用層面多元發展，董事長沈慶芳指出，預估 2025 年臻鼎 - KY 營收中，IC 載板比重將達 15%，2030 年更要拿下全球 10% 的 PCB 市占率。

臻鼎預估 2022 年全年營收及稅後純益將較 2021 年雙位數成長，沈慶芳在今 (9) 日法說中指出，未來營收、獲利可望穩定成長，挑戰市占 10%，雖辛苦但應可克服困難。臻鼎 - KY 上半年已有不錯的業績表現，下半年會比去年同期再成長。

沈慶芳表示，目前臻鼎在包括台灣、秦皇島、深圳、江蘇淮安等地區進行元化產品類別生產擴充案，以產品面來說，軟板、HDI、類載板、傳統板、IC 載板、軟板，類載板、mini LED 薄板都有，除了新廠採用智慧化生產，老廠也在依序進行改造中。

另外，臻鼎先前併購的台灣先豐通訊，沈慶芳說，透過改造，把舊廠拆掉再蓋一個先進工廠，主要就是要鎖定目前市場最夯的高層數伺服器板客戶，由於目前臻鼎伺服器板營收占比不到 1%，市場需求殷切，臻鼎在台、在中國大陸的生產線都是鎖定這方面需求；另外，臻鼎在台灣的投資還有路竹的軟板及先進模組廠。

沈慶芳指出，臻鼎的客戶有 90% 是國際企業，目前努力方向是協同客戶開發新產品，掌握趨勢跟潮流，臻鼎也將切入包括元宇宙、自動駕駛、低軌衛星、雲端資料中心 PCB 等產品。