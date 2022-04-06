臻鼎Q1營收創同期新高 初估單季每股獲利2元

PCB 廠臻鼎 - KY(4958-TW) 今（6）日公布 3 月營收達 135.23 億元，月增 36.05%，年增 45.49%，2022 年首季營收達新台幣 339.15 億元，季減 39.92%，年增 24.81%，法人估臻鼎首季每股純益約 2 元。。

臻鼎 - KY 2022 年 3 月營收及第一季營收都創同期新高。

臻鼎 - KY 主管表示，3 月營收除持續受惠 IC 載板 (IC Substrate) 與 Mini LED 超薄板等新產能逐步開出，在電腦消費類與行動通訊 5G 應用產品的銷售也維持穩健成長，加上各廠區產能調度得宜，未受疫情管控影響。

臻鼎 KY 今天並公布持股 71.79% 的子公司鵬鼎 2022 年第一季獲利預估，為人民幣 5.79 億元 - 6.14 億元 (新台幣 26.11 億元 - 27.69 億元)，較 2021 年同期成長 65-75%，以中位數計算，臻鼎將認列 19.38 億元，等於貢獻臻鼎首季每股純益約 2.05 元。

臻鼎 - KY 表示，2022 年公司將延續積極成長的規劃方向，目標全年營收與獲利皆達雙位數成長。目前秦皇島 BT 新廠與深圳 ABF 新廠一切按照規劃建置中，預期分別於 2022 年第 3 季與 2023 年首季開出新產能，將進一步推升 IC 載板營收成長。