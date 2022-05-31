無懼全球不確定性 臻鼎今年雙位數成長目標不變

臻鼎 - KY(4958-TW) 今 (31) 日召開股東會，無畏全球面臨疫情、通膨及俄烏戰爭不確定因素影響，對全年景氣及營運釋出樂觀展望，全年仍以雙位數成長為目標，今年營收獲利將再戰新高。

臻鼎 - KY 去年稅後純益 96.51 億元，創新高，年增 19.2%，每股純益 10.21 元，今天股東會決議配發每股 5 元現金股利，盈餘配發率也達 48.97%。

對於今年營運，臻鼎 - KY 董事長沈慶芳指出，面對包括波深圳、上海的防疫管理，是最不受影響的廠商，下半年需求展望無變化。

臻鼎 - KY 2022 年 IC 載板新廠將開出，沈慶芳指出，載板去年營收 50 億元，基期仍低，公司仍維持載板未來 4 年每年 50% 的年成長目標，且在兩個新廠持續開出下，2024-2025 年的成長幅度將會加速，在各產品線維持成長表現下，未來 3-5 年營運可望逐年創高。

臻鼎 - KY 第一季稅後純益為 18.73 億元，季減 61.54%，年增 97.57%，每股純益為 1.98 元。

臻鼎 - KY 指出，在既有 PCB 業務持續穩定領先同業，IC 載板將是未來 10 年耕耘重心領域，第一季 IC 載板業務營收與獲利都進一步提升，稼動率滿載，目前新產能開出時程照計畫進行，秦皇島與深圳新廠產能陸續開出，長期將瞄準 2030 年成為全球前五大 IC 載板供應商目標前進。