艾美特-KY明年推小家電新品 拚營運回到2019年

小家電品牌廠艾美特 - KY(1626-TW) 今 (9) 日舉行線上法說，展望後市，董事長史瑞斌表示，下半年為產業淡季，不過在優化產品組合下，營運力拚持平，全年可小幅獲利，明年在多項新品挹注下，目標恢復至 2019 年水準。

史瑞斌說，過去因為疫情推升宅經濟商機，消費者過度消費，而目前大環境狀況不佳，整體消費力下滑；公司因調漲產品售價與優化產品組合，上半年營運優於去年同期，預期動能有望延續至下半年，營運力拚持平。

產品發展方面，史瑞斌指出，未來銷售重點將擺在高單價產品的 DC 扇、高級循環扇等，以及拓展製冷系列、個人產品，如窗用空調、移動空調、小型戶外空調、小冰箱等，預計明年上市，若大環境也能有正向發展，期望明年營運能恢復至 2019 年水準。

對於原物料價格變化，史瑞斌提到，今年初未直接反應原物料價格，主要原因是去年因應材料成本，向客戶重新議價，且為滿足過年檔期需求增加庫存，隨著原物料價格開始下滑，對於公司生產成本確實有正向幫助。

艾美特生產基地位於深圳與九江，考量深圳廠因地鐵開通、人工減少、生產成本提高，不適合做為生產基地，自去年下半年啟動產能轉移計劃，今年深圳廠與九江廠產能比重，從 70：30 轉為 40：60，預計三年內完成轉移，提升九江廠產能利用率。

艾美特 7 月營收 7.12 億元，月減 49.2%、年減 0.67%；前 7 月營收 65.59 億元，年減 8.01%。