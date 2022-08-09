凌巨Q2維持獲利EPS 0.31元 上半年每股賺0.72元

中小尺寸面板廠凌巨 (8105-TW) 今 (9) 日公布第二季財報，在轉型強化工控領域布局帶動下，連四季維持獲利，第二季稅後純益達 1.38 億元，季減 23.73%，但由去年同期虧轉盈，每股純益 0.31 元，累計上半年純益 3.19 億元，每股賺 0.72 元，每股淨值也提升至 16.94 元。

凌巨第二季營收 26.03 億元，季增 0.48%、年減 3.07%，毛利率 9.96%，季減 0.67 個百分點、年減 0.2 個百分點，營益率 2.15%，季減 0.83 個百分點、年增 0.15 個百分點，稅後純益 1.38 億元，季減 23.73%，但由去年同期虧轉盈，每股純益 0.31 元。

累計凌巨上半年營收達 51.95 億元，年增 6.4%，毛利率 10.29%，年增 2.56 個百分點，營益率 2.57%，年增 3.39 個百分點，稅後純益 3.19 億元，由去年虧轉盈，每股純益 0.72 元。

展望今年，凌巨對營運審慎樂觀，預期成長動能仍來自工控利基型產品、車載，其中，車載應用規畫擴大承接少量多樣具競爭優勢的產品，此外，近年也開始布局 3D 列印、太陽能電池 (solar cells)、X-Ray 等非 LCD 領域市場。

凌巨今日也公告 7 月營收，在工控布局挹注下，營收相對有撐，單月達 8.91 億元，月減 6.4%、年減 0.1%，累計前 7 月營收達 60.87 億元，年增 5.4%。