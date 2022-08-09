鉅亨美股雷達：市場等待關鍵通數據 巴菲對西方石油持股比例超過20%

美股重要看點：

投資人等待將於明日 (10 日) 公布的 CPI 數據。美國 10 年期公債殖利率來到 2.794%。美股期貨週二 (9 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.02%，標普 500 期貨跌 0.19%，那斯達克 100 期貨跌 0.50%。

投資人正試圖評估 美聯準會 (Fed) 貨幣政策的潛在步伐。上周美國就業報告出人意料地強勁，降低經濟衰退的可能性，使 Fed 有能力在尋求控制通膨時更積極地升息。預計周三 (10 日) 公布的 7 月消費者物價格指數 (CPI) 將為升息路徑提供一些明確性。

花旗集團 (Citi) 經濟學家表示，由於 Fed 抱持鷹派立場，試圖壓制通膨並使就業市場降溫，加上 7 月份強勁的非農就業報告，都增加了 Fed 將在 9 月會議上升息 4 碼 (100 個基點) 的可能性。

素有「新興市場教父」之稱的墨比爾斯 (Mark Mobius) 警告，隨著美聯準會 (Fed) 持續升息，美股很可能會進一步下跌。

「隨著 Fed 繼續升息，美股可能會再度下跌。我預計利率會升得更高，意味著許多公司企業將陷入困境。」墨比爾斯說道。

墨比爾斯此前就曾預測，Fed 須將利率升至 7%，才能將通膨率降至 2% 的目標。他警告，Fed 可能會保持鷹派立場，從而對已陷入困境的成長股帶來另一陣逆風。

即使上月反彈後，標準普爾 500 指數和那斯達克指數今年迄今仍分別下跌 13.3% 和 19.6%。墨比爾斯說道，預計在市場達到「完全投降」的程度之前，美股都將會繼續走跌。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 Q2 單位勞動成本 (QoQ) 初值(%)，預估 10，前值 12.6

美國 Q2 非農生產力 (QoQ) 初值(%)，預估 - 5，前值 - 7.3

美國 8 月 IBD/TIPP 經濟信心指數，前值 38.5

美國 7 月消費者通膨預期 (%)，前值 6.8

重要個股動態：

輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 股價周一 (8 日) 早盤下跌 8%，之前該公司公布的初步財報數字顯示第 2 季營收為 67 億美元，遠低於其最初預期的 81 億美元。

該公司表示，短缺主要反映弱於預期的遊戲產品收入，季比下降 44%，較上年下降 33%。輝達表示，財報初值「主要反映遊戲產品的銷售量下降，反映出通路合作夥伴的銷售額可能因宏觀經濟逆風而下降」。

輝達還表示，其數據中心部門受到供應鏈中斷的影響，營收初值為 38.1 億美元，低於公司預期。然而，這個數字仍較上季成長 1%，年比成長 61%。

NVDA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

彭博資訊「Power On」時事通訊記者 Mark Gurman 週一 (8 日) 指出，蘋果打算跳過 M1 Pro 版、M1 Max 版的 Mac Mini，直接推出 M2 Pro 版 Mac Mini。

蘋果一直計劃推出更新版的 Mac Mini，有意搭載 M1 Pro 和 M1 Max 晶片 ，並打算在 2021 年底或 2022 年初推出該設備，不過據悉，目前該計畫可能胎死腹中。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

申報文件顯示，股神巴菲特 (Warren Buffett) 的波克夏公司近日再度加碼近 670 萬股的西方石油 (OXY-US)，使持股比例突破 20%。

根據周一 (8 日) 晚間提交文件，8 月 4 日至 8 月 8 日這段期間，波克夏以約 3.91 億美元價格買入近 670 萬股的西方石油，使累計持有股數達 1.884 億股，持股比重達到 20.2%，總市值 113 億美元。

對西方石油的持股比重達到 20% 後，波克夏可在財報中認列西方石油的獲利占比，即所謂的權益會計法。Refinitiv 數據顯示，分析師平均預期西方石油今年獲利將達 105 億美元。