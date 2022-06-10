艾美特-KY深圳舊廠開發案 估年租金收益逾4000萬元

小家電品牌廠艾美特 - KY(1626-TW) 今 (10) 日召開股東會，董事暨代理主席鄭立平表示，位於深圳工業區舊廠土地開發案，除了已認列補償金外，新建案短期會先以出租為主，估未來土地出租收益每年可貢獻人民幣 1000 萬元 (約新台幣 4423 萬元)。

艾美特深圳工業區舊廠土地開發案，2016 年與深圳市 TCL 海創谷科技園發展公司簽訂合作協議，已在 2021 年完竣驗收，艾美特已在第一季認列 TCL 遷移補償金人民幣 1.5 億元。

該土地開發案艾美特可分配到 3600 平方米，艾美特目前優先規劃出租，長期以出售為目標，預估租金收益一年約有人民幣 1000 萬元。

本業方面，鄭立平表示，雖然塑料價格稍有回跌，但鐵、銅與鋼材價格仍高，此外，農曆年後復工延期且三月因疫情停工，工廠生產效率嚴重受到影響，導致毛利下滑，因此，今年將產品研發與設計有效降低或節省原材料使用，藉此優化產品毛利。

展望今年，艾美特目標在既有季節性產品上，增加產品廣度，以毛巾烘乾設備的個人護理、寵物烘乾設備相關寵物產品、小冰箱與啤酒機等制冷產品，並加上不受季節影響的清掃類與健康類新品，如吸塵器、蒸氣拖把和蒸足浴盆等，期望在更多元化家電產品的帶動下，平衡淡旺季落差。

外銷市場部分，艾美特表示，持續發展新客戶與新通路，不過全球消費力下降，目前仍保守看待。