禾聯碩家電銷量穩定成長 四不利因素獲利有壓

家電廠禾聯碩 (5283-TW) 今 (8) 日舉行股東會，董事長蔡金土表示，今年冰櫃、冷氣、小家電等產品銷量仍會成長，營業額持平看待，不過面臨原物料價格、運費和管理成本壓力，加上新台幣貶值，毛利率、獲利表現有壓。

蔡金土指出，隨著鐵、鋁、塑料等原物料價格上漲，運費和貨櫃費用也大幅提高，且過去貨櫃在碼頭能停留二個月，現在只能停一周，加上新台幣匯率重貶採購成本提高，多重不利因素下，整體成本壓力大增。

禾聯碩指出，今年第二季起疫情升溫，通路、賣場人流減少，加上近期梅雨天雨因素，使家電銷售較為停滯，不過仍看好空調、冷凍櫃及如抑菌風扇等小家電等利基商品銷售持續成長，今年家電整體銷售量不會衰退。

資產活化方面，禾聯集團位於龜山 A7 新大樓即將完工，未來禾聯辦公室、物流倉儲均搬至新大樓，由於倉儲面積較舊總部大一倍，可望大幅提升集團產銷及物流綜效，而舊總部大樓原規劃興建飯店，但考量光業景氣衝擊，可能改建為廠辦大樓。

禾聯碩表示，因應本土及進口品牌的競爭，將會持續研發創新人工智慧技術及在地化產品的整合開發，並建構全系列物聯網家電生態鏈，產品線會往如窗簾電機、燈控開關等居家產品線發展，擴展目標市場至各大建築案場。