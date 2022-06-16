〈三洋電股東會〉四大家電產品銷量看增 全年營收成長、獲利拚持平

三洋電 (1614-TW) 今 (16) 日舉行股東會，展望後市，代理發言人林陳勝表示，即將進入冷氣銷售旺季，加上其他大家電銷售都有望成長，估全年營收可較去年小幅增加，但受原物料、匯率等大環境因素衝擊，獲利拚持平去年。

林陳勝表示，近年受惠新冠疫情，消費者居家時間拉長，推升旗下四大產品線成長，其中，冷氣空調去年銷售量增加至約 12 萬台，今年前 5 月銷量已超過 5 萬台，預期進入冷氣空調銷售旺季，全年銷量將小幅超越去年。

為反映原物料成本，三洋電全系列空調產品，分別在去年底、今年 3、4 月上調售價 1-3%，由於銷售旺季將至，再上調產品售價的可能性不高，會影響整體銷售狀況，但不排除旺季過後再調漲。

其他產品線方面，洗衣機與冰箱全年銷量也會小幅提升，主要因應南北建案差異推出不同容量的家電產品，如北部會積極推 250 公升的小體積冰箱、中南部則推 650 公升大冰箱。

另外，過去因疫情銷售暴增的家用冷凍櫃，預期隨著疫情趨緩，今年銷售量持平看待，外銷醫用冷凍櫃則是客戶下單時間早、訂單能見度長，全年銷量小幅提升。

林陳勝進一步表示，去年疫情爆發加上天氣熱，墊高整體銷售額，因此前 5 月營收年增幅收斂，若空調下半年銷量優於預期，加上毛利較佳，有望支撐整體毛利率表現。

法人估，三洋電在四大產品線挹注下，全年營收有望年增 5%，獲利則在原物料成本、匯率、貨運成本居高不下，全年拚不衰退。