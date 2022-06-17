聲寶下半年拚優於去年 龜山廠轉開發物流園區

家電大廠聲寶 (1604-TW) 總裁陳盛沺今 (17) 日表示，冷氣產品預計本月底有望開始顯著挹注營運，加上冰箱、洗衣機等新產品上市，目標下半年營運優於上半年與去年同期；土地資產開發部分，調整龜山廠規劃，預計 5-10 年先蓋物流園區，估租金年收益有 4-5 億元。

聲寶龜山廠原本規劃打造成產業專區，陳盛沺指出，考量新大樓建置時間至少 5 年起跳，還需要捐地回饋，加上周邊環境機能尚不完備，因此產業專區計畫先暫緩，因此會先蓋物流園區出租。

台南新廠部分，陳盛沺說，空調產線已經投產，洗衣機產線將於 7 月進駐，兩年後則會新增冰箱產線，另外二期倉儲大樓預計 9 月完工開始運作。

土城舊廠開發案進度較快，已將部分土地出售給國美建設，雙方共同合作開發，打造銀髮族橘色園區，由於鎖定中高層客群的銀髮族，相對屬於高級建設，初估租金落在 4-10 萬元，預計 2024 年營運。

家電本業方面，總經理許經朝表示，因為今年天氣還不熱，冷氣空調買氣尚未出籠，預期 6 月底會是關鍵，其他產品包括冰箱、電視、洗衣機銷量強勁，後續也持續開發新機種。

面對成本居高不下，許經朝補充，舊機種不會調漲，而新機種功能更多，外觀設計會更精緻，客戶、通路可以接受訂價較高，估計較舊機種高出 3-5%，其中，冷氣等新機種則是提升 5-8%。