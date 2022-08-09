能源專家：隨著冬季來臨 年底油價仍有望突破每桶120 美元

近期國際油價持續動盪，智庫 Energy Aspects 共同創辦人 Amrita Sen 表示，最近幾週石油市場有所回落，但是，隨著冬季來臨，市場供將迅速吃緊，到年底油價仍有望突破每桶 120 美元高點。

Sen 表示，上週油價跌至每桶 90 美元以下，短期內疲軟可能會持續。他也指出，煉油廠很快將進入維修期，從歷史經驗來看，原油需求將會減少。

但是，Sen 表示，這並不意味著能源市場供應困境已結束。她分析，11 月美國將停止釋出戰備儲油。此外，中國第 20 屆全國代表大會將召開，清零政策可能出現調整，中國也可能搶購更多石油。而在 12 月，歐盟對俄羅斯石油產品的部分禁令將生效。在上述情況下，市場很快將會出現緊張。

與此同時，OPEC + 供應的增加並沒有為油市緊張帶來太大緩解。上週，OPEC + 僅同意略微增加原油產量。G7 目前也正在制定對俄羅斯油價的上限，分析師警告，俄羅斯可能會通過削減產量以推高油價來進行報復。

包括 Damien Courvalin 在內的高盛分析師日前也表示，即使假設所有負面衝擊都在發揮作用，油價上漲的可能性依然很大，市場供不應求的情況，仍然高於近幾個月的預期。高盛對 2023 年的油價前景預估保持不變，為每桶 125 美元。