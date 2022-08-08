高盛：油價雖然下跌但「尚未出局」 後市繼續看漲

國際油價近期回落，重回俄羅斯入侵烏克蘭前水準，不過，高盛集團依然看多油價後市。

高盛周日 (7 日) 發布報告認為，近期布蘭特原油下跌是由市場流動性低迷、投資者對經濟衰退擔憂、中國清零政策與房地產危機美國釋放戰略性儲備、以及俄羅斯生產復甦等諸多因素推動的。

包括 Damien Courvalin 在內的分析師表示，即使假設所有負面衝擊都在發揮作用，油價上漲的可能性依然很大，市場供不應求的情況，仍然高於近幾個月的預期。

油價大幅回調 (圖表取自 Zero Hedge)

在報告中，高盛將第三季布蘭特原油價格預測下調至 110 美元、第四季價格下調至 125 美元，分別低於此前預測的第三季 140 美元和第四季 130 美元。對 2023 年的前景保持不變，為每桶 125 美元。

高盛認為，目前油價下跌只是技術性調整，上漲走勢「尚未出局」。

高盛指出，儘管當前存在所有宏觀不確定性，零售價格仍然符合預期，但由於零售和布蘭特金融價格之間的脫節，比預期的要大得多，使布蘭特期貨遠低於預測。

高盛表示，商品期貨市場變得更缺乏金融參與，有助於解釋當前創紀錄的溢價幅度，以及最近布蘭特原油價格的跌勢。

市場流動性降低 (圖表取自 Zero Hedge)

Courvalin 和他的團隊繼續預計，以當前價格計算，石油市場將繼續處於不可持續的供應不足狀態。

高盛表示，在經濟持續放緩的情況下，平衡市場仍然需要破壞需求，這需要零售燃料價格大幅揚升。

報告稱：「我們仍預計布蘭特原油價格，將需要反彈至遠高於市場遠期價格。」