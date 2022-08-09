〈能源盤後〉延續半年低點反彈力道 原油收高

因市場對需求前景的擔憂，引起原油價格一路下滑，上周兩大基準原油觸及 2 月以來最低水準後，終於迎來反彈，原油期貨價格周一 (8 日) 收高，延續反彈力道。

能源商品價格

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.75 美元或 2%，收每桶 90.76 美元，上周大跌 9.7%。上周四 WTI 原油價格觸及 2 月 2 日以來最低點。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.73 美元或 1.8%，收每桶 96.65 美元，上周大跌 8.7%。上周四 Brent 最近月期貨收盤觸及 2 月 18 日以來最低。

9 月交割的汽油期貨價格上漲 1.1%，收每加侖 2.8862 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.1%，收每加侖 3.1791 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格下跌 5.9%，收每百萬 Btu 7.589 美元。

市場推動力

分析師指出，全球經濟放緩的前景令需求預期下降，但上周五美國公布的非農就業較預期強勁，且中國周日公布 7 月貿易順差創歷史新高，讓市場焦點再度自需求面轉回供應面。

中國周日發布 7 月出口年增 18% 至 3330 億美元，季增 17.9%。進口則年增 2.3%，令貿易順差擴大到 1013 億美元，衝上歷史新高。

市場多頭認為，就業數據證明市場焦點轉向供應。價格期貨集團分析師 Phil Flynn 表示：「多頭跑掉和躲起來的時候，可能是開始做多的絕佳時機，因為供應不足持續是原油前景之一。」

「當然，我們可能會擔心這回的經濟衰退，但問題是，上周驚人的就業數據正好與那些擔心嚴重衰退的人所想的完全相反。」他寫道。

與此同時，近期石油期貨逆價差的情形 (遠月期貨價格 < 近月期貨價格) 已經消散，示意先前市場搶買實體供應量的情形已經減少。

Schork Report 分析師指出，能源資訊署 (EIA) 上周數據顯示，紐約商品交易所期貨交割中心──俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存升至近 2450 萬桶的兩個月高位。

該分析師指出：「市場幾周前還在擔心庫欣的原油槽見底，現在已經安心了。過去 3 周，9 月 / 10 月 WTI 現貨溢價從 3 美元縮減至 0.93 美元，而 10 月 / 11 月 WTI 現貨溢價從 2.43 美元降至 0.82 美元。」

與此同時，施耐德電氣高級商品分析師 Christin Kelley 表示，由於短期天氣預報轉溫和，天然氣價格下跌。

Kelly 寫道：「美國國家海洋和大氣管理局 (NOAA) 預測，未來 6 到 10 日美東大部分地區的氣溫將較常態更涼爽一些，這可能會降低 8 月中旬的製冷需求。但在壓縮機站上周停電後，對墨西哥的管道出口仍然低迷。管道出口量估計為 54 億立方英呎，周減 18%，與去年同期下降近 13%。」