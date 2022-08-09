投資級公司債浮現投資吸引力

聯準會在 7 月 27 日升息 75 個基點至 2.50%。主席鮑爾表示，雖然 9 月份可能再次大幅升息，但任何決定都將取決於數據。最重要的是，他提到聯準會可能會在某個時點放慢升息步調，市場解讀為鴿派訊息使得市場大幅反彈，10 年期美國公債殖利率跌至 2.7% 附近。

我們的觀察分為三點：首先，過去 30 年當聯準會升息時，10 年期公債殖利率很少低於聯邦基金利率，除非聯準會明確表示升息週期即將結束。以年底前可能再升息 100 個基點來看，10 年期公債殖利率在今年第三季仍面臨上行壓力。

其次，聯準會有雙重使命 – 控制通膨和充分就業。通膨仍處於歷史高檔區，就業則在歷史低點。從聯準會在 7 月 27 日的聲明中可以看出對於通膨的重視程度大過於經濟，聲明中有 7 次提到通膨，而經濟只有 3 次。因此，即使經濟成長趨緩或萎縮，只要失業率保持在低檔、通膨在高檔，聯準會就會繼續升息。

第三，隨著石油和原物料價格的大幅下跌，市場正在反映通膨觸頂。美國 6 月份通膨 9.1% 確實可能是高峰，但通膨多快能回到聯準會 2% 的目標，我們持較謹慎的態度。這是由於美國勞動力市場緊繃（更嚴格的移民政策和新冠疫情導致提前退休）、貿易戰、進口關稅和新冠疫情相關限制等三件事，使得中國商品的成本提高，天然氣價格大幅上揚也正在增加德國與歐盟的工業製造商品的成本。

儘管如此，全球經濟正在迅速放緩。根據彭博數據，即使全球通膨在 今年 8 月飆升至 9.8%，但今年第二季全球 GDP 成長減緩至 0.2%，是 2008 年第四季以來的最低增速。全球經濟可能在今年下半年萎縮，並使通膨在第四季末趨緩。美國經濟也可能在下半年惡化。目前市場已反映 2023 年 2 月聯邦基金利率至 3.25-3.50% 的高峰，代表聯準會可能會減緩升息或在第四季宣佈未來可能暫停升息。因此，預計美國公債殖利率將在第三季觸頂然後逐漸回落。

美國公債殖利率在第三季達到高峰，代表本季投資級公司債的投資機會已到來。今年第二季全球投資級公司債面對強大的賣壓，全球投資級債和美國投資級債在第二季的賣出金額是有史以來最高，而亞洲、歐洲和新興市場的債券則是史上第二大賣出金額。

今年初至 6 月 4 日止，全球投資級債下跌 19.7%，隨後自 6 月份的低點回升 4.1%，但今年以來仍下跌了 13.6%。以殖利率來說，目前投資級債的殖利率在 4% 以上，其中美國為 4.4%，亞洲與新興市場則分別是 4.7% 與 5.4%，這為利率上揚提供了足夠的緩衝。我們不可能知道投資級債何時觸底，但在過去 30 年裡，投資級公司債與美國公債從未出現連續兩年負報酬的情況。

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