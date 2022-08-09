軟銀拋售Uber全部持股 強調獲利出場

面臨投資部門虧損不斷增加的情況，為了籌集現金，軟銀 (9984-JP) 周一 (8 日) 披露，已出售對美國共享乘車巨擘 Uber (UBER-US) 的剩餘持股。

軟銀旗下願景基金 (SVF) 投資損失膨脹至 2.93 兆日元 (或約 216.8 億美元)，創有史以來最高損失水準。

軟銀表示，4 月至 7 月期間某個時點，已以每股 41.47 美元的均價出售其 Uber 持股，而每股平均成本為 34.50 美元，因此係以獲利了結之姿出場，但軟銀沒有透露具體獲利金額，也沒有說明出售的股份規模。

軟銀在 2018 投資 Uber，並於 2019 年再次投資，一度成為 Uber 最大股東。去年軟銀出售約 1/3 Uber 持股，現在則出售剩餘全部 Uber 持股。Uber 周一下跌 0.5%，收每股 31.85 美元。

軟銀表示， 4 月至 7 月期間，靠著出售一些持股實現 56 億美元的實際收益，所出售的公司股權包括：Uber、線上房地產公司 Opendoor、醫療保健公司 Guardant ，中國房地產和經紀巨頭 Beike。

軟銀的願景基金投資業務今年上半年一直虧損，係因通膨猖獗導致全球央行升息，科技股大幅下跌，該基金持股包括南韓電商 Coupang 和美國鮮食外送服務公司 DoorDash (DASH-US) 今年股價都深度下跌。

軟銀執行長孫正義今年稍早承諾，在願景基金創下鉅額虧損後，公司將進入「防禦」模式，其中一部分策略就涉及出售持股以提振現金部位。今年 6 月季度，軟銀透過遠期合約衍生品的方式出售阿里巴巴 (BABA-US) 持股，套現 104.9 億美元。