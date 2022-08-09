〈美股熱門股〉泰森食品Q3獲利不及預期 盤中股價跌逾8%

食品加工商泰森食品（Tyson Foods）周一（8 日）美股盤前公布 2022 會計年度第三季財報憂喜參半，儘管營收表現出色，但獲利未及分析師預期，同時下調部分業務獲利預期，原因是消費者肉類購買減少，此外也警告供應出現吃緊狀況，利空消息影響當日股價一路走低。

泰森 (TSN-US) 周一盤前股價受到財報影響走跌，開盤後跌幅一度擴大到 10%，截至盤中收窄至 8.01%，每股暫報 80.44 美元。隨著通膨與經濟衰退擔憂侵蝕美國肉類產業，此次拋售潮導致該股今年來累積下跌約 8%，較 2 月的歷史高點下跌 20%。

泰森表示，由於供應與勞動力限制，無法完成所有調理食品或雞肉訂單，該公司高層表示，目前工廠員工人數仍低於疫情前水準，缺勤的工人限制產量。第三季總銷量下降 1.9%，而截至 7 月 2 日的前 9 個月銷量下降 1%。

展望未來，由於未來情勢變得更加黯淡，尤其是泰森的豬肉業務，預估豬肉庫存緊張與出口需求下滑將繼續影響豬肉產品產量，把豬肉業務全年利潤率預期下調 3%-5%，先前預估為 5%-7%。此外泰森預估今年銷量年增率將持平，低於先前預估的 1%-2% 的成長。

另一方面，泰森肉品業務總裁 Shane Miller 表示，消費者對雞肉與牛肉需求依然強勁，但對高價牛肉購買減少，轉而選擇較實惠的牛肉商品。第三季牛肉價格下降 1.2%，雞肉價格飆升 20.1%。

泰森第三季營收報 135 億美元，優於分析師預估的 132.5 億美元，去年同期為 124.8 億美元，主因是受惠漲價策略推升，所有產品的平均價格在最近一季上漲 8%；第三季經調整後每股獲利報 1.94 美元，低於分析師預期的 1.98 美元。