停滯型通膨時期恐至 參考70年代最佳投資標的

停滯型通膨時期恐至 參考70年代最佳投資標的(圖片：AFP)
停滯型通膨時期恐至 參考70年代最佳投資標的(圖片：AFP)

近期通貨膨脹持續飆升，美聯準會 (Fed) 積極收緊貨幣政策，同時地緣政治動盪仍在，恐怕將形成停滯型通膨。專家觀察了 70 年代時相似金融環境，並列舉幾項投報較佳標的。

投資公司 Pennington Partners 董事總經理 Sumit Handa 表示，在 70 年代美國落入停滯型通膨期間，以價值為導向的策略報酬很好，大宗商品與通膨相關的資產也是如此。

同時，公用事業、電信、必需品和科技在 70 年代表現不佳。Handa 表示，若出現持續的停滯型通膨，將會有越來越多的資金流入價值導向和原物料的投資策略。

不過，科技業仍可找到投資價值，最近一個例子是激進投資基金 Elliott Investment Management 入股 PayPal Holdings (PYPL-US)。PayPal 宣布與 Elliott 的協議，以及 150 億美元庫藏股計畫，該公司第二季財報優於預期並上修財測，在 8 月 3 日當日股價上漲 9.25%。

Handa 指出，PayPal 就是科技業也可在停滯性通膨環境中具備投資價值的例子，確實會有激進投資人介入並對公司施壓，因為市場意識到部份科技業者仍具有內在價值。

Handa 預期，在這樣的環境下，可再生能源以及傳統化石燃料有望帶來不錯的報酬。另外，數據和數據安全領域也有望帶來收益。他也表示，隨著中國的嚴格封鎖措施持續和地緣政治動盪，使得全球許多地區供應鏈備受衝擊，製造業應該有望再次在美國復甦。

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