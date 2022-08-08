停滯型通膨時期恐至 參考70年代最佳投資標的

近期通貨膨脹持續飆升，美聯準會 (Fed) 積極收緊貨幣政策，同時地緣政治動盪仍在，恐怕將形成停滯型通膨。專家觀察了 70 年代時相似金融環境，並列舉幾項投報較佳標的。

投資公司 Pennington Partners 董事總經理 Sumit Handa 表示，在 70 年代美國落入停滯型通膨期間，以價值為導向的策略報酬很好，大宗商品與通膨相關的資產也是如此。

同時，公用事業、電信、必需品和科技在 70 年代表現不佳。Handa 表示，若出現持續的停滯型通膨，將會有越來越多的資金流入價值導向和原物料的投資策略。

不過，科技業仍可找到投資價值，最近一個例子是激進投資基金 Elliott Investment Management 入股 PayPal Holdings (PYPL-US)。PayPal 宣布與 Elliott 的協議，以及 150 億美元庫藏股計畫，該公司第二季財報優於預期並上修財測，在 8 月 3 日當日股價上漲 9.25%。

Handa 指出，PayPal 就是科技業也可在停滯性通膨環境中具備投資價值的例子，確實會有激進投資人介入並對公司施壓，因為市場意識到部份科技業者仍具有內在價值。

Handa 預期，在這樣的環境下，可再生能源以及傳統化石燃料有望帶來不錯的報酬。另外，數據和數據安全領域也有望帶來收益。他也表示，隨著中國的嚴格封鎖措施持續和地緣政治動盪，使得全球許多地區供應鏈備受衝擊，製造業應該有望再次在美國復甦。