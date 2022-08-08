〈美股早盤〉經濟放緩擔憂緩解 市場情緒謹慎 四大指數漲跌不一

上周公布的 7 月非農就業數據緩解市場對經濟放緩的部分擔憂，但投資人仍持謹慎態度，因為該數據也增加對聯準會（Fed）強硬立場的預期，美股四大指數周一（8 日）漲跌不一。

截稿前，道瓊工業指數上漲逾 200 點或近 0.65%，那斯達克綜合指數漲逾 100 點或近 1%，標普 500 指數漲近 0.7%，費城半導體指數跌近 0.9%。

美國參議院以 51 比 50 票驚險通過通過民主黨提議、具有里程碑意義的「通膨削減法案」，將聚焦稅收、氣候及健康照護等議題，該法案將交由民主黨占多數的眾議院表決，預估表決時間為周五（12 日）。

法案消息激勵盤前綠能相關類股走高，First Solar(FSLR-US) 盤前漲逾 6%、SunRun(RUN-US) 漲逾 5%，電動車股也活得提振，特斯拉 (TSLA-US) 漲 2.35%、Rivian(RIVN-US) 漲 2.61%、Lucid(LCID-US) 漲 1%。

財報方面，日本投資巨擘軟銀集團（SoftBank Group）今天公布第一季淨虧損高達 234 億美元（約新台幣 7,024 億元），主因全球央行相繼升息，引發科技股拋售潮。軟銀執行長孫正義周一表示，集團考慮在其旗艦投資部門願景基金（Vision Fund）進行裁員計畫。

由於擔心經濟放緩可能會影響需求，國際油價走跌，而黃金價格上漲。另一方面，在美國上周公布強勁的非農就業報告後，投資人轉向數位資產引領加密貨幣價格走揚，比特幣價格漲至 2.4 萬美元上方。

7 月由於美企第二季財報優於預期帶動美股反彈走高，因為投資人押注企業利潤率能禁得起通膨壓力，另外，在經濟數據走弱之際，圍繞在 Fed 偏鴿派的樂觀情緒也提振市場情緒。

然而摩根士丹利與高盛集團策略師預估，有鑑於持續的成本壓力，企業明年的利潤率將出現衰減，這一前景與股市的情緒不符，其中摩根士丹利分策略師更直言，本輪美股最精采的上漲已經結束。

央行方面，舊金山 Fed 銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 表示，聯準會 (Fed) 在下次政策會議上不會局限於升息 2 碼 (50 個基點)，並表示 Fed 在降低通膨方面遠未達成目標。與此同時，Fed 理事鮑曼（Michelle Bowman）表示，Fed 應該繼續考慮類似上月通過的 3 碼（75 個基點）大幅升息，直到通膨明顯下降。

截至台北時間周一（8 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

百度 (BIDU-US) 早盤上漲 0.69%，至每股 138.77 美元

據報導，中國重慶市、湖北省武漢市兩地政府部門日前率先發布自動駕駛全無人商業化試點政策，並向百度 (9888-HK) 發放全國首批無人化示範營運資格，允許車內無安全員的自動駕駛車輛在社會道路上展開商業化服務；百度獨家獲批。

Palantir(PLTR-US) 早盤下跌 14.10%，至每股 9.84 美元

美國大數據服務公司 Palantir Technologies 盤前公布 2022 會計年度第二季財報，營收年增 26% 至 4.73 一美元，經調整後每股虧損 0.01 美元，部分原因是 Palantir 對特殊目的收購公司（ SPAC ）的投資。另外，由於取得某些大型政府合約的時間仍然不確定，Palantir 下調全年營收預期，重挫早盤股價跌逾 15%。

Global Blood Therapeutics(GBT-US) 早盤上漲 4.42%，至每股 66.66 美元

血液疾病藥物公司 Global Blood Therapeutics 將被輝瑞以 54 億美元收購，即每股為 68.5 美元現金。消息傳出後，GBT 股價在過去兩個交易日內飆升 88%，周一盤前又漲逾 4%。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月諮商會就業趨勢指數前值報 119.37

華爾街分析：

瑞穗國際利率策略師 Peter McCallum 表示，非農就業數據的降幅之大，足以引發通膨辯論，並重新聚焦美國消費者物價指數（CPI）數據。他認為，事實上只有 7 月 CPI 年增率出現出乎意料的跌幅，市場才會停止認為 Fed 必須採更多措施，隨 Fed 進一步收緊貨幣政策，經濟硬著陸的可能性上升。

道明證券（TD Securities）包括 Priya Misra 在內的策略師在報告中寫道，美國７月非農就業報告可能會加大 Fed 提前升息的傾向，直到政策利率在未來幾個月大幅度超過中性水準。