〈財報〉難以確定政府合約時程 Palantir調降全年營收預期

數據分析軟體公司 Palantir Technologies Inc (PLTR-US) 周一 (8 日) 表示，由於取得某些大型政府合約的時間仍然不確定，決定調降年度營收預測。

Palantir 財務長葛雷澤 (David Glazer) 說，「這些合約規模，加上政府採購，使它變得難以預測。」

該公司還預測第 3 季營收低於分析師的預期。

Palantir 由億萬富翁企業家席爾 (Peter Thiel) 於 2003 年共同創立，原意在幫助美國進行反恐行動。但之後為減輕投資人對政府合約的擔憂，該公司開始涉足商業業務，現在其近半銷售額來自私營部門。

第 2 季商業收入成長 46%，美國商業收入增加一倍以上。

然而，葛雷澤表示，該公司占銷售額 4 成的國際業務遭到外匯風險的打擊。

他表示，經調整後，該公司上季每股虧損 1 美分，部分原因是 Palantir 對 SPAC 的投資。

當季營收成長 26% 至 4.73 億美元。

Palantir 現在基本預測全年總營收在 19 億美元至 19.02 億美元之間，或成長約 23%；該公司之前的成長預測為 30% 以上。Refinitiv 分析師的平均預計營收為 19.6 億美元。

該公司預計第 3 季營收在 4.74 億美元至 4.75 億美元之間，低於預期的 5.069 億美元。