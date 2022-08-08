信驊Q2獲利再創高 上半年EPS 27.3元超越去年前三季

股后信驊 (5274-TW) 今 (8) 日公佈第二季財報，受惠資料中心對 BMC(遠端伺服器管理晶片)需求續強，獲利再度改寫新高，稅後純益首度突破 5 億元、達 5.63 億元，每股稅後純益 13.66 元，雙雙改寫新猷，累計上半年每股純益 27.3 元，超越去年前三季總和 26.04 元。

信驊第二季營收 14.25 億元，季增 23.78%，年增 55.57%，毛利率 65.19%，季減 0.52 個百分點，年減 0.09 個百分點，營益率 48.7%，季增 1.33 個百分點，年增 4.05 個百分點，稅後純益 5.63 億元，季增 20.37%，年增 87.04%，每股稅後純益 13.66 元。

信驊上半年營收 25.77 億元，年增 54.59%，毛利率 65.41%，年增 0.73 個百分點，營益率 48.11%，年增 5.2 個百分點，稅後純益 10.31 億元，年增 88.14%，每股稅後純益 27.3 元。

信驊也公布 7 月營收 4.27 億元，月減 15.42%，年增 29.74%，累計前 7 月營收達 30.04 億元，年增 50.48%，也已超越去年前 10 月合計的 29.62 億元。

展望後市，信驊看好，儘管近來市場雜音不斷，不過整體伺服器市場需求仍然強勁，且下半年取得產能提升，有助營運再優於上半年，全年營收年增幅估逾 45%，再度改寫歷史新高。