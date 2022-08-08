緯創7月營收月減逾2成 Q3筆電出貨估持平

代工大廠緯創 (3231-TW) 今 (8) 日公告 7 月營收，受上月季底效應、基期較高影響，單月營收下滑至 796.85 億元，月減 21.5%，但仍年增 18.01%，展望本季，緯創考量整體大環境不確定因素仍多，預期筆電出貨將持平上季，另一方面，英業達 (2356-TW) 則仍看好本季是今年最旺一季，筆電出貨有機會逐月成長。

緯創 (3231-TW)

緯創 7 月營收反應上月有季底效應，下滑至 796.85 億元，月減 21.5%，但仍年增 18.01%，累計今年前 7 月營收達 5503.46 億元、年增 23.46%。

出貨方面，緯創統計 7 月筆電出貨約 170 萬台，月減 26.09%、年減 15%，桌機出貨 80 萬台，持平上月、年增 14.29%，顯示器則出貨 130 萬台，月減 27.78%、年增 8.33%。

展望下半年，緯創說，大環境不確定因素多，將相對謹慎看待，預期第三季筆電出貨將持平第二季，顯示器產品則因上半年出貨優於預期，預期本季出貨將小幅衰退，至於桌機則可望小幅成長，也強調第四季能見度目前不高，但認為在客戶、產品組合較佳下，受消費性產品需求下滑影響程度將較小。

另一方面，緯創旗下伺服器廠緯穎 (6669-TW)7 月營收同樣因上月基期較高，下滑至 218.23 億元，月減 37.5%、年增 54.1%，累計今年前 7 月營收達 1475.85 億元、年增 41%。

展望未來，緯穎表示，看好企業加速數位轉型與各種 AI 應用需求，將帶動雲端資料中心產業持續成長，雖然市場不確定性、供應鏈風險仍在，但將持續投資台灣、北美與東南亞自有產能，並與上下游客戶供應商協同合作，維持營運穩定及彈性。

英業達 (2356-TW)

英業達 7 月營收同樣反映季底效應，月減 9.54%，達 471.09 億元，年增 3.51%，累計今年前 7 月營收達 3116.51 億元、年增 14.51%，出貨方面，7 月筆電出貨約 170 萬台，月減 10.53%、年減 10.53%。

展望下半年，英業達維持第三季是今年最旺一季的看法，預期本季筆電出貨將逐月成長，伺服器、智慧裝置出貨也可望同步攀峰，也反映料況較先前改善，不過第四季伺服器在英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US) 推出新品下，先階段以持平看待，智慧裝置也恐出現旺季不旺的現象。

雖然近期市場傳出下半年包含消費、商用筆電都被砍單、下修需求，英業達董事長卓桐華表示，確實有些客戶砍單，但英業達的客戶沒有，依目前來看，下半年客戶訂單展望沒有特別調整，與年初預測差不多，全年保持成長方向不變，但也指出下半年商用筆電、伺服器需求平穩、成長幅度不大。