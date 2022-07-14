緯創擴大雲端布局 旗下緯謙成為甲骨文加值經銷商

代工大廠緯創 (3231-TW) 近年積極布局雲端應用商機，旗下緯謙科技今 (14) 日與甲骨文 Oracle(ORCL-US) 舉辦 Distributed Cloud 策略結盟發佈會，緯謙宣布，正式取得甲骨文加值經銷商 (VAD) 身分，將共同推廣分散式雲端服務、甲骨文全系列產品，助台灣產業智慧化發展布局。

緯謙科技是緯創子公司，去年也獲中華電 (2412-TW) 策略投資入股合作，主要專注公有雲平台與混合雲架構的應用解決方案，並協助企業佈署雲端資源，鎖定智慧製造、智慧醫療、智慧城市、智慧零售等雲端應用市場。

緯創副董事長暨緯謙科技董事長黃柏漙表示，緯謙科技積極推動產業數位轉型，已累積深厚的數位化知識，希望接下來藉由與甲骨文展開深度合作後，幫助更多企業上雲驅動營運潛能。

緯謙指出，與甲骨文展開策略結盟後，將為其企業客戶提供全方位的資料庫搬遷上雲、系統建置規劃、技術支援服務，協助企業將資料無縫遷移至多雲環境，發揮 1 加 1 大於 2 的加乘效益。

甲骨文台灣區總經理張永慶表示，因應不同產業特性和需求，預期分散式雲端將成為未來發展趨勢，結合緯謙科技在客戶端豐富的服務經驗，相信能充分發揮彼此的優勢與整合能量，幫助甲骨文客戶在多雲市場中實現彈性佈署。