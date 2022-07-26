緯創集團攻智慧展演 緯謙今年營運看增5成

緯創 (3231-TW) 集團旗下緯謙今 (26) 日宣布攜手國發會、桃園市等，共同推動 5G 智慧展演 VR360 環景演唱會，是繼智慧製造、智慧醫療後的新領域布局，緯謙董事長黃柏漙表示，緯謙今年在各領域仍將顯著成長，加上雲端代理業務擴大，今年營運將成長逾 5 成。

黃柏漙身兼緯創副董事長，近年負責緯創旗下各新事業發展，展望今年，黃柏漙預期，包含緯謙、緯創醫學、緯育等新事業營收合計將成長逾 5 成，其中又以緯謙、緯創醫學成長最大，主因是整體規模、基期仍小，根據緯創財報，緯謙去年營收達逾 10.37 億元。

以緯謙為例，黃柏漙說，今年營運重點還是在智慧製造、智慧醫療上，智慧展演則剛起步，不過隨著外在環境加速企業數位轉型落地，緯謙繼取得微軟 (MSFT-US)Azure 雲端服務授權，日前也進一步成為甲骨文 Oracle(ORCL-US) 加值經銷商。

緯謙也在經濟部工業局專案支持下規畫建立智慧雲市集線上平台，整合 SI 企業以「訂閱制」模式，共同拓展智慧製造、醫療等應用，也計畫前進越南、泰國等東南亞市場，緯謙科技總經理夏志豪也預期，年底加入廠商將達 150-200 家。

在新創事業投資上，黃柏漙指出，新創是做質的改變，但觀察現今僅集中單項服務或產品的純軟體新創，相較過往並不吃香，認為要創造獨特的商業模式才能吸引投資，除了 5G、XR、VR/AR 外，包含能源管理、ESG 氣候環境都是緯創在摸索的方向。

緯謙去年也獲中華電 (2412-TW) 策略投資入股合作，本次在桃園藝文中心合作的 VR360 度環景演唱會就由中華電協力基礎設施，同時聯手啟碁 (6285-TW)、宏達電 (2498-TW) 及 SI 企業等，打造知名藝人動力火車、壞特? te 兩場 VR 演唱會。