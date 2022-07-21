緯創新全球營運總部工程 再簽訂19.32億元機電合約

代工大廠緯創 (3231-TW) 規劃在新竹 AI 智慧園區興建全球營運總部，已在去年 11 月取得證照、12 月正式動土興建，繼上個月簽訂 7.48 億元建築裝修工程合約後，今 (21) 日進一步與英建工程簽訂 19.32 億元的機電工程合約，根據緯創規劃，整體資本支出將達約 67 億元，並預計 2024 年完工啟用。

緯創規劃，新竹新營運總部將設立 AI、5G、伺服器研發中心、5G 智慧工廠、數位能力中心、全球運營人才育成總部、全球運營 IT 大數據中心、智慧醫療生產與體驗中心、大數據與人工智慧應用研究中心等，並打造符合國際 LEED 黃金級智慧綠建築作為全球營運總部，預計 2024 年啟用。

不過，緯創先前考量建築方案調整、物價上漲等因素，在今年中上調整體資本支出預算額度，從原規劃新台幣 46.7 億元一口氣提高至新台幣 67 億元。

營運方面，緯創 6 月營收首度突破千億元，改寫新高，主要反映季底效應、整體供應鏈恢復，加上緯穎 (6669-TW) 等子公司貢獻，展望本季，緯創認為在客戶、產品組合較佳下，營運仍不看淡。

緯創指出，現階段雖然對下半年整體大環境變化相對謹慎，但預期第三季筆電出貨仍可望優於第二季，桌機則進入傳統旺季，出貨估也將季增 1 成以上，不過顯示器受需求降溫，出貨則會較第二季略微下滑，但全年來看，筆電出貨將可望與去年相當，伺服器領域也在新業務拓展下，成長動能可期。