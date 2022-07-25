英業達布局智慧工廠 下半年再規劃設置5G開放實驗室

代工大廠英業達 (2356-TW) 搶進 5G 智慧工廠商機，在旗下桃園伺服器製造工廠導入相關應用，上半年藉由參與 O-RAN 組織活動運作，陸續完成 5G 智慧工廠實際場域流水線等級驗證，規劃下半年透過 5G 開放實驗室布局，與聯盟供應鏈進行更多 5G O-RAN 應用整合驗證規劃方案。

英業達在上月底舉行的 O-RAN 聯盟 2022 春季插拔 (Plugfest) 大會中，首次揭露 5G 智慧工廠布局，包含在桃園伺服器製造工廠的工業環境安全、品質良率、巡檢維護作業及錯誤排除程序效能等，示範藉由 5G 開放架構大幅降低布建複雜度、後續維運成本，達到自動化智慧工廠需求。

英業達近年積極投入 5G 專網市場，除研發自有品牌基地台，也扮演系統整合商角色，攜手微軟 (MSFT-US)、亞創集團、參數科技、英特爾 (INTC-US)、高通 (QCOM-US)、聯發科 (2454-TW)、中雍科技、新漢智能、國立陽明交大、詮隼科技、英研智能、無敵 (8201-TW)、艾陽科技、百威雷科技、群立科技等生態系夥伴在 IT、CT、OT 領域上進行合作。

英業達雲網方案事業部資深處長簡嘉南表示，英業達參與今年度 O-RAN 插拔大會，象徵英業達開放 5G 專網架構已具備可落地的系統整合能力，未來將以測試中所取得真實應用的測試數據，持續進行端對端解決方案的優化，並將場域成功部署經驗透過服務、維運、技術諮詢分享給更多場域夥伴。