OECD：要穩定油價 應增加可替代俄油供應來源

經濟合作發展組織 (OECD) 秘書長 Mathias Corman 表示，要穩定油價的最佳方法，就是增加可替代俄羅斯原油的供應來源。

Corman 週五 (15 日) 在印尼舉行的 20 國集團會議上表示，俄烏戰爭給全球帶來了沉重負擔，導致經濟成長放緩、通膨上升、能源、食品價格飆漲並對糧食安全構成挑戰。

Corman 指出，增加任何可替代俄羅斯原油供應的措施，都將有助於降低油價。在開放全球經濟背景下，有很多選擇，可透過增加其他原油供應來源，來彌補俄油缺口，將有助於確保價格穩定在更合適水準。

分析師表示，經濟放緩可能會抑制油價飆升，但供應緊張仍將超越需求減少的擔憂。針對將近 30 位經濟學家和分析師的調查顯示，市場預估 2022 年布蘭特原油價格平均為每桶 106.82 美元。

理論上，OPEC 可透過增產來壓低油價，但許多產油國迄今未能達成集團決定的產量配額。根據國際能源總署 (IEA) 的數據，OPEC+ 在 5 月實際產量較協議產量少 280 萬桶 / 日。根據產量協議，產量不足的生產國可在年底前補足其配額。

此外，西方國家對俄羅斯的制裁也帶來影響。美國能源資訊署 (EIA) 表示，去年過剩產能約有 60% 位於俄羅斯，但如今因為西方制裁，截至今年 5 月，該過剩產能大部分已消失殆盡。