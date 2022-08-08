打造友善生育環境 安聯人壽陪產檢與陪產假加碼一倍

企業加碼員工福利一波波，安聯人壽宣布，自今 (2022) 年 8 月 8 日起，將給薪陪產檢與陪產假從法定的 7 日增加至 14 日，同時新增協助配偶產後育兒的「育兒假」6 日 (不支薪)」。

安聯人壽表示，該員工育兒福利是繼女性員工有薪產假，從原法定 8 周 (56 天) 增加至四個月 (120 天) 再一創舉。包括 14+6 日的配偶陪產檢、陪產假及育兒假 (Paternity leave)，如加計周末假日，總長高達 4 周，協助員工家庭從容迎接新生命。

安聯人壽總經理林順才表示，台灣預估將在 2025 年邁入超高齡社會，企業需創造更多投入職場、參與勞動的誘因，並增加讓員工可以兼顧工作、減輕家庭負擔的福利，將成為未來企業徵才、育才、留才的重要趨勢。

林順才指出，員工是公司重要的資產，安聯提出優於現行勞基法的陪產檢及陪產假福利，讓育兒雙方能夠安心一同參與迎接新生命的過程，平衡家庭與職場生活。

林順才認為，要讓員工效率提升、專心工作，就得讓員工無後顧之憂，而延長給薪陪產檢及陪產假可讓準爸爸享受與寶寶相處互動的時間、和適應自己人生中的新角色，不僅是人才多元化和包容性策略的具體實踐，更彰顯安聯對企業永續經營之承諾。

安聯人壽人力資源部副總林惠真也說，後疫情時代，員工的「職場幸福度」已成為去留的關鍵，這不單是「情緒指標」，也是公司的「成效指標」。

林惠真強調，幸福不只是以往談到的薪資、年終與辦公環境，而是公司為了將人才 Know-how 更完整地傳承與永續發展，願意投注的有形與無形成本，因此協助員工工作及生活取得平衡益發顯得非常重要。